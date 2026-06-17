Salud Pública garantiza continuidad de tratamientos para personas con VIH

El Ministerio de Salud Pública aseguró este miércoles que las personas que viven con VIH en la República Dominicana continuarán recibiendo sus tratamientos de manera regular y afirmó que las recientes actualizaciones en los protocolos terapéuticos responden exclusivamente a criterios científicos y a recomendaciones internacionales.

La institución explicó que los cambios en los lineamientos nacionales de atención se fundamentan en las recomendaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reconocen como seguros y eficaces tanto los esquemas basados en Tenofovir Disoproxil Fumarato (TDF) como aquellos sustentados en Tenofovir Alafenamida (TAF).

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, envió un mensaje de tranquilidad a los pacientes y sus familiares ante las preocupaciones expresadas por algunas organizaciones vinculadas a la respuesta nacional al VIH.

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"Nadie está siendo dejado atrás, nadie está perdiendo acceso a tratamiento y nadie está siendo expuesto a un medicamento inferior." Víctor Atallah. Ministro de Salud Pública. “

Actualización de protocolos de tratamiento

Salud Pública indicó que la incorporación del esquema Dolutegravir/Tenofovir Disoproxil Fumarato/Lamivudina (TLD) como una de las opciones preferentes de primera línea forma parte de una actualización de protocolos basada en evidencia científica internacional y no implica la eliminación de otras alternativas terapéuticas.

La entidad aclaró que el esquema Dolutegravir/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida (TAF) seguirá disponible para pacientes con condiciones específicas, como enfermedad renal, deterioro de la función renal, osteoporosis, antecedentes de fracturas u otras situaciones que ameriten su uso, según evaluación médica.

"El medicamento no desaparece ni se elimina del arsenal terapéutico nacional. Continúa disponible para quienes realmente lo necesiten de acuerdo con una evaluación médica individualizada", señaló Atallah.

Compromiso con la calidad y el diálogo

Las autoridades sanitarias destacaron que la actualización de los protocolos forma parte de la evolución constante de la medicina y de la obligación de los sistemas de salud de adoptar las mejores prácticas recomendadas por organismos especializados.

Asimismo, recordaron que todos los antirretrovirales suministrados por el Estado dominicano cumplen con estándares internacionales de calidad, seguridad y eficacia y han sido evaluados por organismos competentes.

El ministerio informó que mantiene abiertos los espacios de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de pacientes y otros actores vinculados a la respuesta nacional al VIH, con el objetivo de atender inquietudes y fortalecer la confianza en las políticas sanitarias.

La institución reiteró que las decisiones terapéuticas continuarán tomándose de manera individualizada, con base en criterios clínicos y colocando al paciente en el centro de la atención.

Reconocimiento internacional

Como parte de los avances alcanzados en esta materia, Salud Pública recordó que la República Dominicana fue reconocida recientemente como "País Champion" por su desempeño en el fortalecimiento de la respuesta al VIH, durante la conmemoración del 30 aniversario del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH), una de las principales plataformas de colaboración entre los programas de VIH de América Latina y el Caribe.

El reconocimiento destaca el liderazgo del país en la implementación de estrategias orientadas a mejorar la atención, la prevención y el acompañamiento a las personas que viven con el virus.