Ministro Víctor Atallah participará en reunión de la ONU sobre los avances frente al VIH y Sida

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, participará en una Reunión de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evaluar los avances de la respuesta mundial frente al impacto del VIH y el sida.

La actividad se realizará los días 22 y 23 de junio en la sede de la ONU, en Nueva York, y reunirá a líderes, autoridades sanitarias, organismos internacionales, representantes de la sociedad civil y expertos.

El Ministerio de Salud informó que, como parte de la agenda oficial, Atallah participará como panelista en la sesión temática "Respuestas nacionales al VIH lideradas por los países y sostenibles: sistemas resilientes y financiamiento", donde se analizarán estrategias para garantizar la sostenibilidad financiera de la respuesta al VIH, fortalecer los sistemas de salud y preservar los avances alcanzados en materia de prevención, atención y tratamiento.

Durante su intervención, compartirá la experiencia de República Dominicana en el proceso de transición hacia una mayor apropiación nacional del financiamiento de los programas de VIH, así como los desafíos y avances para garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud para las poblaciones más vulnerables.

El panel reunirá a autoridades sanitarias y representantes de organismos internacionales para debatir temas relacionados con la movilización de recursos nacionales, el fortalecimiento de sistemas de salud resilientes, la integración de la respuesta al VIH en las políticas de salud y la necesidad de mantener el compromiso político y la cooperación internacional frente a los nuevos desafíos globales.

Compromisos internacionales

La reunión, celebrada cada cinco años desde 2001, constituye el principal mecanismo político de rendición de cuentas y seguimiento de los compromisos asumidos por los Estados miembros en la respuesta al VIH y el Sida.

Durante esta edición, los países revisarán los avances alcanzados desde la Declaración Política de 2021 y negociarán una nueva declaración que establecerá prioridades, metas y compromisos para acelerar el objetivo de poner fin al sida como amenaza para la salud pública de aquí a 2030.

La participación de República Dominicana en este encuentro fortalece las políticas de prevención, atención y control del VIH/Sida, así como los esfuerzos internacionales dirigidos a poner fin a esta enfermedad.

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