Salud Pública reporta 12 muertes neonatales y 14 infantiles en la semana epidemiológica 22

La mortalidad infantil se refiere al fallecimiento de niños antes de cumplir un año de vida, mientras que mortalidad neonatal corresponde a los recién nacidos fallecidos en sus primeros 28 días de vida. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves el registro de 12 muertes neonatales y 14 muertes infantiles durante la semana epidemiológica 22, correspondiente del 31 de mayo al 6 de junio de 2026.

El informe indica que la mortalidad infantil se refiere al fallecimiento de niños antes de cumplir un año de vida. En ese sentido, las 14 muertes registradas elevan el acumulado a 663 defunciones en lo que va de año.

En cuanto a la mortalidad neonatal, que corresponde a los recién nacidos fallecidos en sus primeros 28 días de vida, se notificaron 12 casos en la semana, para un total de 563 muertes en el año.

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Respecto a la mortalidad materna, el reporte señala que en la semana epidemiológica 22 fallecieron dos mujeres dominicanas y una de nacionalidad venezolana, lo que eleva el acumulado a 52 muertes maternas en lo que va de 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/screenshot-2026-06-18-212459-9d30c324.png Acumulado de muertes maternas. (FUENTE EXTERNA)

En relación con enfermedades transmisibles, Salud Pública reportó cero casos de cólera, dengue, malaria y leptospirosis durante la semana evaluada.

Infecciones respiratorias

Sobre las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), el informe señala que la curva epidemiológica se mantiene dentro de la "zona de éxito" durante las primeras semanas del año y en el rango esperado en las semanas intermedias (SE 10-22), lo que sugiere una situación controlada frente a años anteriores.

Precisa que para la semana 22, los casos continúan en niveles bajos dentro del umbral de seguridad.

Asimismo, menciona que se identificó la circulación de coronavirus con un caso confirmado, clasificado dentro del grupo de virus respiratorios que pueden causar desde infecciones leves hasta cuadros respiratorios graves, incluyendo el síndrome respiratorio agudo severo.

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