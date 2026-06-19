Realizan en RD la primera cirugía de columna con avanzada plataforma tridimensional

El doctor PIero Perrone Mora, quien encabezó el equipo médico que realizó en el país la primera cirugía de columna con una avanzada plataforma tecnológica. ( FUENTE EXTERNA )

Se realizó en el país la primera cirugía de columna con una avanzada plataforma tecnológica de imágenes tridimensionales que permite guiar el procedimiento con mayor precisión.

La cirugía se desarrolló un paciente de 45 años que presentaba mucho dolor en las piernas y debilidad durante dos años, lo que generaba dificultad para caminar y la tecnología permitió intervenir con precisión dos hernias discales que ya habían sido operadas anteriormente y sustituir esos discos.

Realizada en la Clínica Abreu por un equipo liderado por el cirujano de columna Piero Perrone Mora, se utilizó un equipo O-arm integrado al sistema de navegación de columna Medtronic, una plataforma tecnológica avanzada que permite obtener imágenes tridimensionales durante la cirugía y guiar el procedimiento con mayor precisión.

Avance en cirugía de columna

Representa un avance importante para la cirugía de columna en el país, al incorporar una tecnología utilizada en centros internacionales de alta complejidad para procedimientos espinales que requieren planificación precisa, colocación de implantes y verificación intraoperatoria.

Los médicos actuantes, encabezados por el doctor Perrone Mora, fueron al neurocirujano y especialista de columna Ulises Acosta, la anestesióloga Ivette de Vargas y neurofisióloga Graciela Pumarol, miembros del equipo médico de Spine Center, un grupo quirúrgico multidisciplinario enfocado en ofrecer al paciente una cirugía moderna, segura y precisa.

La tecnología O-arm permite obtener imágenes en dos y tres dimensiones durante el procedimiento, al integrarse con el sistema de navegación Medtronic, y estas imágenes funcionan como una guía en tiempo real para orientar la colocación de tornillos, implantes e instrumentos quirúrgicos con mayor exactitud.

"El O-arm y la navegación quirúrgica representan un cambio importante en la forma en que podemos abordar determinados procedimientos de columna. Esta tecnología no sustituye la experiencia del cirujano, pero sí la potencia, porque nos permite operar con más información, mayor control anatómico y mejor capacidad de verificación durante la cirugía", expresó Perrone Mora, reconocido especialista con trayectoria en el manejo quirúrgico de patologías degenerativas, traumáticas y complejas de la columna vertebral.

Agregó que la incorporación de esta tecnología fue posible gracias a la visión institucional de Clínica Abreu, centro que puso esta plataforma al servicio de sus quirófanos como parte de su compromiso con la innovación médica, la seguridad del paciente y el fortalecimiento de la cirugía de alta complejidad en República Dominicana.

Agradeció a TechMedical, representantes de Medtronic en el país, por confiar en la capacidad de los cirujanos dominicanos y hacer posible la llegada de esta tecnología a República Dominicana.

Resaltó que, aunque en República Dominicana se habían realizado previamente procedimientos de columna asistidos por sistemas de navegación de generaciones anteriores, estos no contaban con la integración del O-arm, elemento que marca una diferencia fundamental.

"La posibilidad de obtener imágenes tridimensionales intraoperatorias, actualizadas durante el procedimiento, permite al cirujano navegar sobre una representación más precisa de la anatomía real del paciente, verificar la posición de los implantes antes de finalizar la cirugía y tomar decisiones con mayor información dentro del quirófano", dijo el especialista cuya práctica integra tecnología avanzada, planificación quirúrgica precisa y tratamientos basados en evidencia.

Innovación en Clínica Abreu

Clínica Abreu, donde se realizó la novedosa cirugía, es un símbolo de la medicina privada en la capital dominicana, con innovación, excelencia asistencial y tecnología médica avanzada para procedimientos de alta complejidad.

TechMedical, representantes de Medtronic en República Dominicana, ha contribuido a la introducción de esta plataforma tecnológica en el país, fortaleciendo el acceso de los cirujanos dominicanos a herramientas avanzadas para cirugía de columna.