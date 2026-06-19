Reina Hernández conoce bien la rutina de la sala de espera del Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma (Incocegla). Sentada junto a su esposo, aguarda el llamado para la segunda cirugía que podría mejorar la visión del hombre con quien ha compartido gran parte de su vida.

A su alrededor, otros pacientes y familiares esperan con la misma mezcla de paciencia y esperanza. A sus 65 años, Hernández, residente en el Distrito Nacional, asegura que desde joven asiste a este centro oftalmológico, que, durante tres décadas, se ha convertido en un faro de esperanza para personas de escasos recursos.

A su esposo ya le habían operado una catarata y ahora regresaban para una nueva intervención: otra catarata y un pterigión, conocido popularmente como "uña". "Un trato muy divino. No podemos quejarnos", dice convencida.

Historias como la de Reina se repiten a diario en Incocegla, una institución nacida en el corazón del sector Cristo Rey, Distrito Nacional, y que acompaña a miles de pacientes en la prevención y tratamiento de enfermedades visuales. Cada día, el centro recibe a cientos de personas, realiza decenas de cirugías y mantiene viva una filosofía que combina tecnología, atención especializada y vocación de servicio.

Una casa alquilada y una misión

Incocegla nació en 1996, cuando el doctor Tomás Vargas, junto a un grupo de jóvenes oftalmólogos, decidió crear una institución accesible, frente a la elitista especialidad de la oftalmología. Desde una pequeña casa alquilada en la Avenida Nicolás de Ovando, el centro creció hasta tener un edificio de tres niveles y una capacidad de más de 900 consultas diarias.

Vargas explica que la oftalmología siempre ha sido una especialidad costosa. Los equipos requieren inversiones millonarias y eso suele reflejarse en los precios de consultas y procedimientos privados.

Por eso decidieron instalarse en Cristo Rey: "Es un enclave de personas de escasos recursos económicos y rodeado de comunidades que no son adineradas. Era el lugar especial para nosotros estar en el centro de toda la población de escasos recursos y poder llegar a ese público que necesitaba servicio oftálmico a bajo costo", afirma el presidente de Incocegla.

Comenzaron cobrando consultas de apenas 50 pesos. El objetivo principal no era el crecimiento económico, sino prevenir la ceguera.

El pequeño local pronto quedó corto. Adquirieron la vivienda contigua y levantaron un edificio de tres niveles. Más adelante, la demanda volvió a superar la capacidad instalada y en 2009 se trasladaron a la sede actual, una estructura más amplia y moderna que lo ha convertido en uno de los centros oftalmológicos más concurridos del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/11062026-incocegla-dare-collado14-683e58a6.jpg El doctor Tomás Vargas, presidente de Incocegla, muestra la pared histórica en el centro. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/11062026-incocegla-dare-collado13-61accbe4.jpg El doctor Tomás Vargas, presidente de Incocegla. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/11062026-incocegla-dare-collado55-b0e31fb2.jpg Club Glaucoma del Incocegla. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) ‹ >

El enemigo silencioso

Aunque atienden todas las patologías visuales, existe una enfermedad que marcó la razón de ser de la institución: el glaucoma, una condición silenciosa que afecta entre un 3 % y un 4 % de la población en el país y a nivel mundial.

"Es la enfermedad número uno en ceguera irreversible" Dr. Tomás Vargas Presidente de Incocegla “

Más de ocho millones de personas han perdido la visión por esta enfermedad y, según Vargas, la mitad de quienes la padecen desconocen su diagnóstico porque suele avanzar sin síntomas hasta que el daño es avanzado.

El problema ocurre cuando aumenta la presión dentro del ojo y se afecta progresivamente el nervio óptico. La pérdida visual que produce no puede recuperarse.

Por eso, una de las prioridades de Incocegla ha sido la detección temprana. Cada paciente que llega pasa inicialmente por la medición de la presión intraocular. Si existe sospecha, se realizan estudios complementarios como tomografías de la retina y el nervio óptico, campos visuales y evaluaciones especializadas.

Para enfrentar una enfermedad cuyo tratamiento puede costar miles de pesos mensuales, la institución creó el Club de Glaucoma. Su misión va más allá de la consulta médica: los pacientes reciben charlas educativas obligatorias, orientación sobre adherencia terapéutica y apoyo para conseguir medicamentos.

A través de alianzas con casas comerciales, el centro gestiona muestras médicas para regalar los tratamientos a pacientes de escasos recursos.

"Anteriormente el porcentaje de ceguera era alto, pero ahora ha disminuido porque las personas tienen la cultura de acudir al oftalmólogo" Dr. Tomás Vargas Presidente de Incocegla “

Además, durante marzo, mes dedicado a la concienciación sobre el glaucoma, realizan consultas gratuitas de detección entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde. También organizan el denominado "Día G", una jornada especial, preferiblemente sábado, donde oftalmólogos evalúan de manera gratuita a decenas de personas.

Las jornadas médicas gratuitas forman parte de la identidad del instituto, localidades como Montecristi, Luperón, Pedernales, Neiba, Jarabacoa e Higüey figuran entre las zonas visitadas. En algunos operativos evalúan a más de 300 personas durante un fin de semana y realizan hasta 50 cirugías gratuitas de pterigión o uña, catarata o glaucoma.

Un completo centro oftalmológico

Actualmente, el instituto cuenta con más de 90 oftalmólogos que atienden a más de 30 pacientes diarios y ofrecen servicios en seis subespecialidades: córnea, retina, glaucoma, uveítis, oculoplastia y oftalmología pediátrica. Muchos de estos especialistas mantienen consultas privadas fuera del centro, pero atienden en Incocegla como parte de un compromiso social.

A este equipo se suman cardiólogos, anestesiólogos, infectólogos, internistas, psicólogos y otros profesionales que complementan la parte de medicina interna para intervenciones quirúrgicas.

El centro cuenta con equipos para angiografías oculares, tomografías de coherencia óptica, sonografías oculares, topógrafos corneales, microscopios especulares, cálculo de lentes intraoculares, campos visuales y cámaras de retina, que capturan imágenes del fondo del ojo.

Estos estudios permiten evaluar daños provocados por diabetes, glaucoma y otras patologías. El área también dispone de láseres especializados para tratar retinopatías diabéticas, glaucoma y complicaciones posteriores a cirugías de catarata.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/11062026-incocegla-dare-collado20-06ce4df4.jpg Una paciente es trasladada luego de realizarse un estudio visual. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/11062026-incocegla-dare-collado30-c4d500b3.jpg Paciente durante una evaluación oftalmológica con tonómetro-paquímetro en Incocegla. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/11062026-incocegla-dare-collado-623d15cd.jpg Una paciente pasa al área de refracción, donde utilizan equipos automatizados para medir la graduación visual y la presión ocular. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) ‹ >

El recorrido del paciente

Desde tempranas horas de la mañana, comienzan a llegar cientos de pacientes. La experiencia inicia en el área de información, allí el usuario informa con cuál médico tiene cita y recibe un ticket electrónico. Luego toma asiento en una amplia sala de espera.

En las pantallas aparecen números que avanzan mientras una voz guía a los pacientes hacia cada estación del proceso. Sin embargo, la duración total de una consulta depende de cada subespecialidad.

Después del registro administrativo y del proceso de caja, el paciente pasa al área de refracción, donde se utilizan equipos automatizados para medir la graduación visual y la presión ocular.

Posteriormente, asistentes oftálmicas llevar al paciente al consultorio y verifican manualmente los resultados. Luego, el especialista realiza la historia clínica y examina al usuario mediante una lámpara de hendidura, un instrumento que permite observar con detalle las estructuras del ojo.

Si se sospecha alguna enfermedad, el paciente es remitido al área diagnóstica del tercer nivel, donde se realizan estudios especializados para retina, glaucoma, córnea y catarata.

Algunos pacientes llegan desde la provincia Montecristi; otros, desde San Cristóbal, Monte Plata, sectores del Gran Santo Domingo y demás localidades del país. Unos esperan consulta rutinaria. Otros aguardan el momento de entrar a cirugía.

La gerente de Servicios Médicos, Dorka Pérez, explica que la meta es que el paciente resuelva la mayor cantidad posible de necesidades en un mismo lugar. Con excepción de los exámenes de laboratorios, que se realizan fuera del centro.

El volumen de atención obligó a transformar los procesos. Según Pérez, en el pasado las personas llegaban desde la 5:00 de la mañana para hacer largas filas. Hoy el sistema funciona mediante citas programadas.

La institución incorporó herramientas tecnológicas que confirman automáticamente las consultas y reducen el ausentismo. Los pacientes pueden agendar a través de la página web, vía telefónica o por WhatsApp, lo que asegura, ha agilizado el flujo pese a la gran cantidad de usuarios.

Más de 60 cirugías al día

Cada jornada quirúrgica implica una coordinación precisa: un equipo administrativo distribuye los espacios según la programación de cada especialista. Los pacientes ingresan al área prequirúrgica, cambian su ropa, reciben canalización venosa y preparación específica antes de entrar a uno de las cinco salas de cirugía.

Tras la intervención permanecen en recuperación mientras concluyen los procesos administrativos. En promedio, el centro realiza alrededor de 60 cirugías diarias.

El doctor Máximo Genao, subespecialista en glaucoma, lleva casi tres décadas trabajando en el centro. Según explica, las enfermedades más frecuentes figuran pacientes que acuden por dolores de cabeza asociados a visión borrosa y que, tras la evaluación médica, requieren corrección visual mediante lentes.

También son comunes los diagnósticos de glaucoma, así como complicaciones relacionadas con la diabetes y casos atendidos por el área de oftalmología pediátrica.

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, explicó que el centro está preparado para realizar todo tipo de cirugías oftalmológicas. Sin embargo, la intervención más habitual es la cirugía de catarata, una condición que afecta el cristalino del ojo y provoca un deterioro progresivo de la visión.

A esta le siguen procedimientos de mayor complejidad, como cirugías de retina, trasplantes córnea, trasplantes y cirugías refractivas, cirugías vítreas, de córnea, oculoplastias y tratamientos para glaucoma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/11062026-incocegla-dare-collado9-d69534ec.jpg Asistente oftálmica, lleva al paciente al consultorio y verifica manualmente los resultados de refracción. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/11062026-incocegla-dare-collado47-2fb2840c.jpg Decenas de pacientes aguardan el turno de su consulta en la sala de espera del primer nivel de Incocegla. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/11062026-incocegla-dare-collado52-570ae189.jpg Pacientes en la óptica del Incocegla. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) ‹ >

Un trato "excelente"

Las historias de quienes pasan por el centro reflejan el impacto del servicio: Noris Peguero acude desde el año 2018. Reside en Santo Domingo, aunque acompaña frecuentemente a su madre, quien viaja desde Monte Plata.

"El servicio que he tenido ha sido bueno, es de calidad", afirma.

Lourdes María Pérez, del sector Guaricano, en el municipio Santo Domingo Norte, acababa de salir de cirugía cuando describió la atención como "excelente".

"Todo muy simpático, muy llevadero con el paciente", dice.

Dulce Núñez llegó desde San Cristóbal para operarse por segunda vez de cataratas: "Desde los tickets cuando uno entra al parqueo hasta que uno se va para su casa, excelente", expresa.

Adolfo Vázquez, procedente del distrito municipal Pantoja, en el municipio Los Alcarrizos, fue intervenido por glaucoma. "Estoy muy agradecido. Un centro médico con toda la categoría", comenta.

Desde Montecristi, María Salomé Cruz relata que recibió tratamiento por catarata y una obstrucción de retina y define su experiencia en Incocegla como "un trato espectacular".

Atilano Pimentel, operado de catarata, destaca otro detalle: "El personal que atiende aquí es muy educado, muy decente y siempre están atento a todo lo que uno necesita", dice.

El costo de ver



Actualmente la consulta general cuesta 1,200 pesos, independientemente de la subespecialidad. Según Vargas, el monto representa aproximadamente una tercera parte del precio promedio del sector privado. La mayoría de los pacientes cuenta con seguros médicos y estos cubren un 80 % del costo de las cirugías. Sin embargo, quienes participan en jornadas gratuitas o presentan situaciones económicas especiales pueden recibir exoneraciones del copago. La institución también mantiene una óptica propia: Elsa Pérez, coordinadora de ventas, señala que realizan entre 1,500 y 2,000 pedidos mensuales de lentes. El servicio está abierto incluso para personas que no son pacientes del centro. También cuentan con una sucursal en la provincia La Romana y proyectan ampliar su presencia en la región Este. El siguiente paso, adelanta Vargas, es fortalecer programas de atención primaria en provincias para detectar enfermedades visuales antes de que produzcan discapacidad permanente.