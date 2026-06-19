El virus sincitial respiratorio (VSR) es una de las principales amenazas para los bebés y niños pequeños.

Este virus es responsable de gran parte de los casos de bronquiolitis y neumonía en la infancia, puede provocar hospitalizaciones prolongadas, ingresos en unidades de cuidados intensivos e incluso la muerte, especialmente entre recién nacidos prematuros y menores con enfermedades que los hacen más vulnerables.

Con el objetivo de evitar que esos niños desarrollen cuadros graves, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) incorporaron este viernes el anticuerpo monoclonal Nirsevimab a la Estrategia Nacional de Prevención de la Enfermedad Grave por Virus Sincitial Respiratorio.

La aplicación comenzará en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, donde fueron inoculados los dos primeros beneficiarios de la nueva estrategia: Zoe, una bebé de 17 días de nacida, y Matías, de dos meses de edad y con una cardiopatía congénita.

El virus que llena las UCI

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/19062026-acto-inaugural-de-la-primera-inmunizacion-con-nirsevimab-dare-collado2-2e855801.jpg El viceministro Eladio Pérez. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, recordó que el VSR es la causa más frecuente de infecciones respiratorias graves en menores de dos años y una realidad conocida por quienes trabajan en hospitales pediátricos.

"Ese diagnóstico iba asociado al internamiento, a los días que permanecían hospitalizados y, desafortunadamente, también a una alta mortalidad", dijo.

Desde 2023, las autoridades sanitarias implementaron una estrategia preventiva basada en Palivizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido a prematuros extremos, niños con cardiopatías congénitas y pacientes con displasia broncopulmonar.

"Estamos hablando de los niños que tienen mayor predisposición a morirse, a enfermarse. Le estamos dando un anticuerpo que les protege y reduce significativamente la necesidad de hospitalizar, de infección y de muerte", sostuvo el ministro de Salud, Víctor Atallah.

Una dosis en lugar de cinco

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/19062026-acto-inaugural-de-la-primera-inmunizacion-con-nirsevimab-dare-collado21-ea641c01.jpg Zoe y Matías luego de ser inmunizados. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El principal cambio con la incorporación de Nirsevimab es que ofrece protección durante toda la temporada de circulación del virus con una sola aplicación, a diferencia del esquema anterior con Palivizumab, que requería cinco dosis.

Aún así el Palivizumab benefició a más de 3,500 niños prematuros y recién nacidos con condiciones de alto riesgo, con la aplicación de unas 17,500 dosis a un costo de 4.6 millones de dólares.

"Hoy damos un paso importante. Teníamos algo bueno, ahora tenemos algo mucho mejor, tenemos una sola dosis y tenemos un medicamento a un costo menor. No es solamente que estamos incorporando Nirsevimab, estamos incorporando prevención. ", afirmó Atallah.

El funcionario aclaró que, aunque muchas personas lo identifican como una vacuna, técnicamente no lo es, sino que se trata de un anticuerpo monoclonal.

"Muchos hablan de vacuna, pero esto no es una vacuna. Es un anticuerpo monoclonal y es un fármaco que brinda una inmunidad pasiva. O sea, que crea anticuerpos o prácticamente introduce los anticuerpos en nuestro cuerpo para que entonces pueda enfrentar esa infección y no llegue a peores resultados", abundó el viceministro Pérez.

El doctor Atallah destacó que ninguno de los menores incluidos en el programa con Palivizumab falleció por complicaciones asociadas al virus sincitial y que, además, la estrategia permitió reducir en más de un 70 % las hospitalizaciones y la ocupación de camas por esta causa.

Por su parte, Pérez destacó que la mortalidad asociada al VSR disminuyó de manera importante tras la implementación del programa.

"Pasó de ser un 40 % a tener por debajo del 10 %, si no mal recuerdo, un 7.8 %", indicó el epidemiólogo.

Un problema global

El representante interino de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en República Dominicana, Bernardino Vitoy, calificó la incorporación del medicamento como un paso trascendental para proteger a la población más vulnerable.

"Es un hito para la población más vulnerable: nuestros niños", afirmó.

Según datos de la OMS citados por el representante, cada año se registran alrededor de 33 millones de casos de VSR, unos 3.6 millones de hospitalizaciones y aproximadamente 6,000 defunciones asociadas a esta enfermedad.

Además, señaló que el virus "sobrecarga los servicios de salud", especialmente durante las temporadas de mayor circulación.

"El Nirsevimab no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal", reiteró.

Vitoy destacó también el papel del Fondo Rotatorio de la OPS para facilitar el acceso a este tipo de tecnologías.

"Con el Fondo Rotatorio de la OPS, los precios son más asequibles. Una dosis permitirá alcanzar más personas a un menor costo", señaló.

Más hospitales y mayor cobertura

Las autoridades aseguraron que la incorporación del Nirsevimab no implicará una reducción de la inversión destinada a esta estrategia.

"Vamos a mantener las mismas inversiones que se han mantenido anteriormente, aunque esta tiene menor costo que la previa y es mucho más efectiva", afirmó Atallah.

El ministro confirmó que el programa será ampliado de 11 a 21 hospitales de la red pública nacional.

"Vamos a aumentar los hospitales que tenemos a 21 hospitales que van a administrar el Estado y a seguir expandiendo", manifestó.

Aunque reconoció que el país no cuenta con una cifra exacta de casos anuales de VSR, estimó que entre 10,000 y 12,000 niños dominicanos podrían necesitar esta protección cada año.

"Estamos expandiendo para cubrir el sistema 100 %", aseguró.

Para la directora del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, Mabel Jones, la puesta en marcha de esta estrategia representa una oportunidad para proteger a quienes enfrentan el mayor riesgo.

"El virus sincitial respiratorio es donde más estragos hace en nuestros neonatos. Esta protección hace que nuestros niños, sobre todo los prematuros, tengan esta cobertura", comentó.

"Esto no es un simple acto de presentación o una intervención médica. Es una de las expresiones más nobles, más humanas y más inteligentes y efectivas de salud pública. Proteger a nuestros niños antes de que la enfermedad tenga la oportunidad de alcanzarlos", dijo el ministro Atallah al cierre de la presentación.