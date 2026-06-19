Sociedad de Neonatología saluda esquema de anticuerpo para prevenir virus sincitial en bebés

Representantes de la Sociedad de Neonatologia junto al ministro de Salud Pública, el Dr Atallah y representantes de Sanofi. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Neonatología (Sodone) reconoció este viernes la incorporación de nuevas estrategias de prevención frente al Virus Sincitial Respiratorio (VSR), sustentadas en la evidencia científica disponible y orientadas a reducir las complicaciones en recién nacidos y lactantes vulnerables.

Mediante una nota de prensa, el organismo definió la iniciativa como un importante avance en la prevención de la enfermedad por VSR, ya que, para la comunidad neonatal del país, la incorporación de Nirsevimab representa un paso relevante dentro de las estrategias nacionales de prevención.

Indicó que, a diferencia del esquema anterior con Palivizumab, que requería múltiples dosis mensuales, esta nueva tecnología ofrece protección inmediata y extendida con una sola dosis.

De acuerdo con la Sodone, las ventajas clave del avance clínico incluyen inmunidad inmediata.

"No es una vacuna, sino un anticuerpo que proporciona defensas directas contra la bronquiolitis y las neumonías graves. Mayor cobertura estacional: una única dosis protege al lactante durante toda la temporada de mayor circulación del virus (entre 5 y 6 meses)", refiere el organismo.

Explicó que, gracias a la optimización de recursos, al pasar de un esquema de cinco dosis a una dosis única, se reduce el costo para el Estado, facilitando un acceso equitativo y ampliando la cobertura en la red pública sin comprometer la calidad.

Resultados de las estrategias en la República Dominicana

El Virus Sincitial Respiratorio es una de las principales causas de hospitalización y morbimortalidad en menores de dos años a nivel global. A nivel mundial, el VSR genera unos 33 millones de casos anuales y más de 6,000 muertes en menores de 5 años, concentrándose el 97 % de estos decesos en países de ingresos bajos y medianos.

En la República Dominicana, el impacto de las estrategias previas ya ha demostrado una efectividad contundente. Desde la implementación de los programas de prevención en 2023, unas 3,500 niñas y niños han sido protegidos.

"Ninguno de los menores beneficiados ha fallecido a causa del virus, y las hospitalizaciones y los ingresos a unidades de cuidados intensivos se han reducido en más de un 70 %", destacó el ministro Dr. Víctor Atallah durante el evento en el que las autoridades citaron las iniciativas referentes al virus.

La Sociedad Dominicana de Neonatología aseguró que dará seguimiento a los indicadores de cobertura, efectividad e impacto clínico de esta estrategia, promoviendo que su implementación se realice bajo criterios científicos, de equidad y de priorización de los recién nacidos y lactantes con mayor riesgo de enfermedad grave.

Asimismo, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en la implementación y evaluación de estrategias basadas en evidencia que contribuyan a reducir la morbimortalidad asociada al Virus Sincitial Respiratorio en la población neonatal y pediátrica vulnerable.

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