Operar bebés dentro del vientre materno ya será posible en la red pública de salud

La inauguración de la Unidad de Medicina Materno Fetal y Terapia Fetal en la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) inauguró este miércoles la Unidad de Medicina Materno Fetal y Terapia Fetal en la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, un centro pionero que permitirá realizar cirugías a bebés dentro del vientre materno para corregir condiciones que puedan comprometer su vida antes de nacer.

La nueva unidad, ubicada en el Hospital Materno Infantil Doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, representa un importante avance para la atención de embarazos de alto riesgo en República Dominicana, al incorporar servicios de diagnóstico prenatal avanzado, seguimiento multidisciplinario y terapias fetales especializadas que hasta ahora solo estaban disponibles en centros privados altamente especializados o en el extranjero.

Durante la inauguración, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que se trata de una unidad única en la Red Pública de Salud, equipada para realizar procedimientos de terapia fetal y cirugías intrauterinas que ofrecerán nuevas oportunidades de vida a cientos de bebés.

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"Esta unidad permitirá realizar cirugías intrauterinas, una innovación que representa un paso trascendental para nuestro país. Ofrece una oportunidad a las familias y a las madres cuyos bebés presentan algún tipo de malformación o lesión durante el embarazo, permitiendo intervenir quirúrgicamente sin necesidad de interrumpir la gestación", expresó.

Landrón explicó que estas intervenciones aumentan significativamente las probabilidades de supervivencia de los fetos y permiten corregir tempranamente diversas condiciones médicas, mejorando su pronóstico y calidad de vida desde antes del nacimiento.

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Asimismo, garantizó el respaldo institucional para asegurar la sostenibilidad y fortalecimiento de los servicios que ofrecerá la nueva unidad.

Atención integral y multidisciplinaria

Por su parte, el especialista en Medicina Materno Fetal y Cirugía Fetal, doctor Ramiro Jesús Díaz, quien dirigirá el área, calificó la apertura como uno de los avances más importantes de la medicina dominicana en los últimos años.

Destacó que muchos pacientes debían trasladarse al extranjero para acceder a estos tratamientos, enfrentando costos de entre 50 mil y 80 mil dólares, mientras que ahora podrán recibirlos de manera gratuita dentro de la Red Pública de Salud.

Las autoridades informaron que la unidad brindará atención integral desde el diagnóstico prenatal hasta el seguimiento posterior al nacimiento, mediante un equipo multidisciplinario altamente especializado y el respaldo de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y otros centros de referencia nacional.

La nueva área está preparada para atender casos de alteraciones anatómicas fetales, embarazos múltiples complicados, anemia fetal, infecciones congénitas y otras patologías de alta complejidad. Los pacientes podrán ser referidos desde las primeras semanas de gestación para recibir evaluación especializada y tratamiento oportuno.

Tecnología de última generación

La unidad inicia sus operaciones con tecnología de última generación en ultrasonografía especializada, procedimientos mínimamente invasivos y acceso a estudios avanzados como resonancia magnética fetal, herramientas que permitirán diagnósticos más precisos y mejores resultados clínicos.

El equipo médico estará integrado por especialistas en Medicina Materno Fetal, Cirugía Fetal, Obstetricia de Alto Riesgo, Neonatología, Cirugía Pediátrica, Cardiología Pediátrica, Genética Médica, Radiología Pediátrica, Anestesiología Obstétrica, Psicología Perinatal y personal de enfermería especializado.