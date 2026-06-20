Boletín epidemiológico incluye por primera vez una muerte materna de nacionalidad venezolana

El reporte de la semana 22 sobre muertes maternas incluyó el fallecimiento de una nacional venezolana. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó que el país registró por primera vez en lo que va de 2026 una muerte materna correspondiente a una ciudadana venezolana, un caso que, según explicó el titular de la institución, responde al incremento de la migración procedente de ese país y forma parte de los eventos que deben ser incluidos en la vigilancia epidemiológica nacional.

El caso figura en el Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 22, que reporta tres muertes maternas durante ese período y un acumulado de 52 defunciones maternas en lo que va del año.

De ese total, 30 corresponden a dominicanas

21 a haitianas

Una a una madre venezolana

Al ser abordado sobre el tema, el ministro Víctor Atallah señaló que "esos son casos que vienen importados y uno tiene que reportarlo", al tiempo que recordó que habitualmente los informes de mortalidad materna reflejan fallecimientos de mujeres dominicanas y haitianas.

Vigilancia epidemiológica

"Usted sabe que la inmigración venezolana ha aumentado muchísimo en el país y era de esperar que tuviéramos un caso de una persona venezolana. Le estamos dando seguimiento y reportando", expresó.

El funcionario aseguró que el sistema de vigilancia epidemiológica registra todos los eventos sin distinción de nacionalidad. "Nosotros no dejamos de reportar nada. Si hay una venezolana, la reportamos", afirmó.

En relación con otras enfermedades bajo vigilancia especial, destacó que el boletín correspondiente a la semana analizada no notificó casos de dengue, ni malaria ni de leptospirosis.

"En esta semana no hubo nada. Vamos a ver cómo sale la otra semana. Recuerden que los boletines siempre tienen dos o tres semanas de espera, pero en esta semana lo que salió es lo que salió", indicó.

El boletín epidemiológico también muestra una reducción de la mortalidad materna respecto al mismo período de 2025, cuando se habían acumulado 82 defunciones, frente a las 52 registradas este año.

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