Advierten sobre la falta de conciencia en torno a la fertilidad

"La salud reproductiva y la fertilidad son aspectos importantes que debemos cuidar y abordar con conciencia. Hoy en día escuchamos a muchas personas que sufren problemas de infertilidad, y la gran mayoría pudo haberlos evitado si hubiera recibido la información adecuada en el momento oportuno", sostuvo Ramón López Álvarez en el marco del segundo encuentro «Yo cuido mi fertilidad», celebrado este sábado en Santo Domingo.

López Álvarez es cofundador y director ejecutivo de Fertilam, un centro de reproducción asistida y clínica de fertilidad que ofrece servicios médicos como fecundación in vitro (FIV), inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) e inseminación artificial, entre otros. La institución fue la organizadora del evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/whatsapp-image-2026-06-20-at-11723-pm-cd3228f9.jpeg Ramón López Álvarez, director ejecutivo de Fertilam (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

El director de Fertilam indicó que la razón por la que la entidad celebra este tipo de actividades es promover que las personas comiencen a ver la fertilidad como un aspecto de la salud que debe cuidarse de manera consciente.

"Así como cuidan la diabetes, así como cuidan la hipertensión y otros aspectos de la salud, queremos que todos entiendan que la fertilidad y la salud reproductiva en general son aspectos que deben tomarse en cuenta al momento de cuidar la salud", afirmó López Álvarez.

Importancia de hablar de fertilidad en el país

Al referirse a la importancia de la fertilidad en el país, López Álvarez señaló que el tema es vital, ya que una de cada seis personas en edad reproductiva sufrirá algún problema de infertilidad. Por ello, las personas podrían afrontar mejor estas situaciones si cuentan con la información y los conocimientos adecuados.

"La única forma en que podemos ayudar a que la gente detecte a tiempo y pueda solucionar estas situaciones es brindándole la información correcta para que desarrolle un entendimiento adecuado sobre el tema", expresó López.

Asimismo, indicó que estos problemas trascienden las clases sociales y el estatus económico, y afectan a todas las personas por igual. También lamentó que solo una parte de la población pueda costear los tratamientos debido a su elevado costo, ya que, según explicó, los seguros médicos no cubren los problemas de salud relacionados con la fertilidad.

Cuestionan poco interés del Estado

Al ser cuestionado sobre si Fertilam ha tenido acercamientos con el Ministerio de Salud o con autoridades gubernamentales para abordar la salud reproductiva y la fertilidad, comentó que ha sostenido conversaciones informales con algunos funcionarios, pero que "todo se ha quedado ahí".

"Personalmente he tenido acercamientos con el Consejo Nacional de Seguridad Social mediante reuniones informales, no protocolares ni institucionales. He planteado esta conversación no solo ante el Consejo Nacional de Seguridad Social, sino también ante aseguradoras privadas. Sin embargo, la conversación se queda ahí", indicó.

Por otro lado, aprovechó la oportunidad para expresar que espera que el evento sirva como catalizador de la conversación y contribuya a que este tema se convierta en un asunto de interés nacional, dado que afecta a muchas personas.

"No sé por qué quieren mantener la fertilidad como un tema de vanidad, algo personal y no una enfermedad. La OMS la tiene tipificada como una enfermedad. Espero que, a partir de ahora, este tema ocupe un lugar importante en la agenda del país y de las autoridades", comentó López.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/whatsapp-image-2026-06-20-at-11722-pm-fbef3f62.jpeg Particapantes durante el segundo encuentro "Yo cuido mi fertilidad" (SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/whatsapp-image-2026-06-20-at-11703-pm-72029b93.jpeg Parte de los panelistas (SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/whatsapp-image-2026-06-20-at-11704-pm-1-9cb6bd49.jpeg Parte de los panelistas (SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/whatsapp-image-2026-06-20-at-11704-pm-edc9edd3.jpeg Parte de los panelistas (SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Sobre el evento

El Segundo Encuentro «Yo Cuido Mi Fertilidad» contó con la participación de más de 30 panelistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas relacionados con la infertilidad, la endometriosis, la preservación de la fertilidad, la nutrición, la salud emocional y las relaciones de pareja, como parte de una estrategia orientada a promover la educación en salud reproductiva.

"La fertilidad es un tema que nos compete a todos. A través de este espacio, buscamos pasar de la preocupación a la acción, dotando a la población de las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su futuro reproductivo", expresaron portavoces de la organización.