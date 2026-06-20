La Emergencia del Hospital Infantil Robert Reid Cabral está recibiendo niños afectados por enfermedades respiratorias y pacientes habituales con condiciones crónicas, aunque en los últimos días también han aumentado ligeramente las consultas por infecciones gastrointestinales, de acuerdo con la directora del centro, Mabel Jones.

"Nosotros ahora mismo estamos estables. Tenemos los casos respiratorios que acostumbramos y muchos pacientes con problemas crónicos, que son los que más visitan nuestro hospital", expresó Jones.

Indicó que el Robert Reid Cabral recibe diariamente niños que padecen enfermedades complejas y que son atendidos por las distintas especialidades y subespecialidades del centro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/19062026-acto-inaugural-de-la-primera-inmunizacion-con-nirsevimab-dare-collado25-ad485f2b.jpg La doctora Mabel Jones. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

"Tenemos especialidades y subespecialidades que son las que tratan a los pacientes, sobre todo los que tienen problemas hematológicos y los que tienen problemas renales. Ese es un día a día en nuestro hospital con estos niños que vienen a recibir atención cuando los métodos que se están usando a diario fallan o el tratamiento no está cumpliendo con los estándares; entonces estos niños vienen a la emergencia", señaló.

La directora agregó que, además de los cuadros respiratorios, la emergencia pediátrica atiende con frecuencia casos febriles y episodios de vómitos.

Infecciones gastrointestinales

Sin embargo, destacó que durante la semana pasada se observó un ligero aumento de las infecciones gastrointestinales.

"También hemos tenido en la semana pasada, sobre todo, un ligero aumento de las infecciones gastrointestinales, vómito y diarrea", indicó.

Jones atribuyó este comportamiento a cambios en los hábitos alimentarios de los menores durante el período vacacional.

"Es frecuente en esta época porque estamos en vacaciones. Los niños comen en cualquier lugar que no es el acostumbrado. Entonces, esto exacerba un poquito este tipo de patología", manifestó.

Pese a este incremento, la directora aseguró que el hospital mantiene la capacidad de respuesta para atender la demanda de pacientes que acuden al principal centro pediátrico de referencia del país.

Testimonios

En un banco del hosipital, Guillermina Roa esperaba que bajara la inclemencia del sol antes de emprender el viaje de regreso a su hogar en Haina.

Desde las 7:00 de la mañana se encontraba en el centro sanitario buscando asistencia para su hijo de cuatro años, afectado de fiebre y vómitos.

"Ya me atendieron, hay que hacerle un coprológico y traerlo el lunes", detalló.

A su lado, otra madre cargaba a su bebé de cuatro meses de edad.

"Tiene dos días con fiebre, estamos esperando a que orine para hacerle un cultivo", comentó la mujer oriunda de San Cristóbal.

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