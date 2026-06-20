Así funciona el nuevo simulador para entrenar al personal que atiende emergencias extrahospitalarias

Nuevo Centro de Entrenamiento y Simulacro en la sede de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH). ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Luces blancas. Un maniquí que simula a un herido. Una camilla. Suministros médicos desechables almacenados en los compartimentos, como tubos, bolsas y empaques estériles, son de los insumos con los que se entrena al personal que atenderá los auxilios de emergencias, tales como los que llegan al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Desde la semana pasada, se utiliza un Centro de Entrenamiento y Simulacro en la sede de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH). El lugar fue diseñado con el objetivo de potencializar los conocimientos que tienen sus colaboradores, según indicó la directora del centro, Luisanna Mercedes.

En otro salón tienen un maniquí con la cara totalmente desfigurada por quemaduras graves. Sus intestinos están afuera producto de una estocada y una herida en la pierna derecha.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/18062026-daeh-dare-collado5-eabb2475.jpg Nuevo espacio de simulación de emergencia de la DAEH (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/18062026-daeh-dare-collado1-a0470154.jpg Nuevo espacio de simulación de emergencia del DAEH (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/18062026-daeh-dare-collado3-b8793d7f.jpg Parte de los insumos en el espacio de simulación de emergencias del DAEH (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Según expresó Mercedes, el maniquí se usa para practicar todo lo que se debe ejecutar para garantizar que una persona, de ser posible, pueda llegar con vida al hospital más cercano. "Queremos prepararnos para estar listos para cualquier emergencia", afirmó la doctora Mercedes.

"Diseñamos este centro con la finalidad de que los colaboradores conozcan cada uno de los equipos que tienen en las unidades, puedan manejar cómo movilizar la camilla, subirla, bajarla, puedan poner en práctica sus conocimientos para que, a la hora de que tengan un evento, puedan dar la respuesta de manera oportuna", expresó Mercedes.

La directora comentó que esto se hace en un entorno de simulación para no tener que sacar de servicio ninguna unidad real.

El simulador de ambulancia dispone de un bulto pediátrico especializado, kits de triaje, cintas perimetrales, sistemas de iluminación para emergencias, ventiladores mecánicos, desfibriladores, tanques de oxígeno y otros equipos médicos utilizados en las unidades operativas.

Además, se realiza la capacitación práctica en el manejo de camillas y en la administración de oxígeno, replicando las condiciones y recursos disponibles en una ambulancia real.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/18062026-daeh-dare-collado7-a3855340.jpg La directora del centro, Luisanna Mercedes, mientras explica el uso que se le da al maniqui. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/18062026-daeh-dare-collado8-ee4521f4.jpg Maniquí utilizado para simular una persona herida (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/18062026-daeh-dare-collado10-bb9693dd.jpg Maniquí utilizado para simular una persona herida (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Innovación tecnológica: Aula Virtual

"Y algo también muy innovador e interesante que tenemos es un aula virtual que nosotros desarrollamos. En la misma nosotros tenemos todos los cursos que tenemos en nuestro manual de capacitación. La idea es que en la página se puedan formar a nivel de teoría y aquí puedan formarse en la práctica", comentó la directora.

Mercedes afirmó que, por el momento, esos cursos virtuales solo estarán habilitados para los colaboradores del centro pero que, en un futuro, se podrían habilitar para que cualquier ciudadano se puedan formar gratuitamente en primeros auxilios y temas relacionados.

Se quiere ampliar el proyecto a nivel nacional

La institución proyecta ampliar su red de capacitación mediante la creación de cuatro nuevos centros de entrenamiento y simulación en distintas regiones del país. Aunque las ubicaciones aún no han sido definidas, la iniciativa busca replicar a nivel nacional el modelo implementado en el centro actual.

Para ello, cuenta con 72 facilitadores distribuidos en todo el territorio, responsables de multiplicar los conocimientos entre más de 7,000 colaboradores del sistema.

El equipo de facilitadores está compuesto por profesionales dominicanos con formación multidisciplinaria, entre ellos médicos, licenciados, enfermeros e instructores de manejo, lo que permite abordar la capacitación desde diferentes áreas técnicas y operativas.

Humanización de los servicios

Según el director de la DAEH, Juan Manuel Méndez, el centro cuenta con el departamento de humanización de los servicios el cual consiste en que el personal no solamente tenga la capacidad para realizar su trabajo en cuanto a salvar vidas se refieran, sino que puedan manifestar una actitud humanista y de servicio a los demás.

"Queremos que cuando este personal vea una persona con una situación de una dolencia sean capaces de ponerse en el lugar de ellos y que sientan no solamente de que están dando un servicio, sino que el que puede estar ahí es un familiar suyo", expresó Méndez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/18062026-daeh-dare-collado20-e2c9f43d.jpg Parte del equipo del DAEH que se esta formando en el centro para afrontar las emergencias (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/18062026-daeh-dare-collado13-524a042b.jpg Personal del DAEH practicando como realizarle una RCP en una emergencia (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/18062026-daeh-dare-collado11-1584edc0.jpg Personal del DAEH practicando como realizarle una RCP en una emergencia (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/18062026-daeh-dare-collado12-b7cd1425.jpg Personal del DAEH practicando como realizarle una RCP en una emergencia (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

El director agregó que desde ese departamento se va a contratar a un personal de psicología para que apoye a los empleados en esos temas.

Por último, indicó que aquellos que no pasen esas pruebas psicológicas no puede estar trabajando en esta institución.