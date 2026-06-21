Ministerio de Salud activa plan de protección sanitaria para los Juegos Centroamericanos

El Ministerio de Salud Pública informó que reforzó las medidas de prevención, vigilancia epidemiológica y respuesta sanitaria para garantizar la protección de atletas, delegaciones, personal de apoyo y visitantes que participarán en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La institución explicó que ha puesto en marcha un dispositivo integral de preparación y respuesta sanitaria, orientado a prevenir riesgos de salud pública asociados a la alta movilidad de personas que generará este importante evento deportivo internacional.

Como parte de las acciones implementadas, el ministerio destacó el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica a través del Laboratorio Nacional de Salud Pública Doctor Defilló, que dispone de los recursos técnicos necesarios para la detección oportuna de enfermedades de notificación obligatoria, entre ellas influenza, COVID-19, sarampión y tos ferina.

Asimismo, el país cuenta con capacidad de vigilancia genómica para la identificación y caracterización de agentes infecciosos, permitiendo detectar de manera temprana posibles variantes y diferenciar casos importados de la transmisión local, según indica una nota de prensa.

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También se reforzó la vigilancia epidemiológica mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) y la Dirección General de Epidemiología (Digepi), con monitoreo permanente y búsqueda activa de casos sospechosos en zonas turísticas, puntos fronterizos y lugares de alta concentración de personas.

De igual manera, el Ministerio de Salud trabaja en coordinación con la Junta de Aviación Civil, las autoridades migratorias, portuarias y del sector turismo para fortalecer las capacidades de prevención y control en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, conforme a lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional.

Otra de las medidas es la estrategia de verificación y actualización de los esquemas de vacunación dirigida a atletas, personal organizador, trabajadores de apoyo y población residente en las comunidades sede de las competencias.

La iniciativa hace especial énfasis en la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), con el objetivo de mantener la protección colectiva y reducir el riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación.

Las autoridades recordaron que República Dominicana mantiene el estatus de país libre de sarampión desde el año 2001, por lo que exhortaron a la población a verificar y completar oportunamente sus esquemas de inmunización en los centros de vacunación de la Red Pública de Servicios de Salud.

Personal y equipos

Además, la institución indicó que dispone de personal técnico capacitado en vigilancia epidemiológica, manejo clínico, bioseguridad y respuesta a brotes, así como equipos de respuesta rápida preparados para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad sanitaria.

"La preparación no se improvisa. El país llega a estos eventos con un sistema de vigilancia robusto, capacidad diagnóstica y de secuenciación, puntos de entrada protegidos y una estrategia activa de inmunización. La protección de la salud en eventos masivos es una tarea compartida", destacó el ministro de Salud, Víctor Atallah.

El Ministerio de Salud reiteró su llamado a la población a verificar y completar oportunamente sus esquemas de vacunación y reafirmó su compromiso de preservar la salud de residentes y visitantes, contribuyendo al éxito sanitario de ambos acontecimientos internacionales y fortaleciendo la imagen de República Dominicana como un destino seguro y preparado para recibir grandes eventos globales.