El director del Hospital Traumatológico Darío Contreras, Andy de León, ofreció este lunes detalles sobre el tiroteo ocurrido la noche del domingo en las instalaciones del centro de salud, donde una mujer murió y otra resultó herida.

El ortopeda aclaró que el hecho se produjo en el área de estacionamiento del hospital, fuera de la Emergencia, cuando una mujer ingresó al centro conduciendo un vehículo y fue seguida por una persona que se desplazaba en una motocicleta.

"Entró una señora en un vehículo. Subsiguientemente, una persona en un motor entró y le solicitó que le diese su teléfono", explicó De León en un material audiovisual.

Según relató, el individuo realizó varios disparos, provocando la muerte de la conductora del vehículo.

"Lamentablemente resultó fallecida esta señora, cuya identidad desconocemos", indicó.

Durante el incidente, otra mujer fue alcanzada por uno de los proyectiles mientras salía del centro de salud. La paciente fue ingresada de inmediato y permanece recibiendo atención médica especializada.

"En este momento esta paciente está en la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente, siendo atendida y recibiendo todas las atenciones necesarias para mantenerla con vida. El diagnóstico es reservado", manifestó el director.

De León reiteró que el hecho ocurrió fuera de las áreas asistenciales del hospital y destacó las medidas de seguridad con las que cuenta el centro.





"Recordamos a la población dominicana que nuestro hospital goza del más alto nivel de seguridad y de un equipo dotado y capacitado de seguridad hospitalaria, que mantiene el orden y mantiene protegidas nuestras instalaciones", afirmó.

Las autoridades hospitalarias informaron que colaboran con los organismos correspondientes en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y expresaron su solidaridad con los familiares de la víctima.

Vocero de la Policía

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la víctima mortal fue identificada como Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, de nacionalidad dominicana, quien falleció a consecuencia de heridas de bala. En tanto, Marileny Cuello, de 45 años, resultó herida y recibe atenciones médicas en UCI.

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