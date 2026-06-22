Ministro Atallah reafirma meta de acabar con VIH y Sida como amenaza de salud pública para 2030

El ministro de Salud, Víctor Atallah, durante su participación en la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, reafirmó el compromiso de República Dominicana con una respuesta sostenible, integrada y centrada en las personas frente al VIH, durante su participación en la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida, celebrada en la sede de la ONU en Nueva York.

Durante la 90ª Sesión Plenaria, Atallah destacó que, aunque el mundo ha logrado avances significativos en las últimas décadas, las metas establecidas para 2025 no fueron alcanzadas plenamente, lo que obliga a los países a reconocer tanto los logros obtenidos como los desafíos pendientes.

"Esta realidad nos exige reconocer con honestidad lo logrado, pero también las brechas que aún persisten. Entre ellas destacan la reducción del financiamiento internacional, las brechas en el acceso y la calidad de los servicios, así como el estigma y la discriminación, que continúan limitando una respuesta verdaderamente equitativa y sostenible", indicó el ministro a través de una nota de prensa.

Estrategia basada en tres pilares

Ante esta situación, Atallah explicó que la República Dominicana ha fortalecido una estrategia nacional basada en tres prioridades fundamentales.

La primera consiste en avanzar hacia la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH, la sífilis y la hepatitis B, mediante el fortalecimiento de los servicios de salud materna e infantil, la ampliación del diagnóstico temprano y el acceso oportuno al tratamiento.

Como segundo eje de acción, destacó la integración plena de la respuesta al VIH dentro de la atención primaria de salud y de los esfuerzos para alcanzar la cobertura universal, acompañada de un financiamiento nacional más sólido y del fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, diagnóstico e información sanitaria.

La tercera prioridad está enfocada en cerrar las brechas existentes en la denominada cascada de atención, especialmente en la retención de los pacientes en tratamiento y en el logro de la supresión viral.

En ese sentido, el funcionario subrayó la importancia de alcanzar las metas internacionales 95-95-95, dirigidas a garantizar que la mayoría de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, reciban tratamiento y logren controlar la carga viral.

"El VIH solo es efectivo cuando se fundamenta en la ciencia, los derechos humanos, el liderazgo nacional, la cooperación internacional y la participación activa de las comunidades", afirmó.

Finalizó diciendo: "Acabar con el VIH/Sida como amenaza para la salud pública en 2030 es una responsabilidad de nuestra generación. Y la República Dominicana está decidida a cumplirla".

Al ministro lo acompañan, el representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, Wellington Bencosme, y Mónica Thormann, encargada del Departamento de Prevención de Enfermedades Transmisibles y Coordinadora del Programa de ITS/VIH y Hepatitis.

Sobre el evento

La reunión de alto nivel, celebrada cada cinco años desde 2001, constituye el principal mecanismo político de seguimiento y rendición de cuentas sobre los compromisos asumidos por los Estados miembros en la lucha contra el VIH/Sida.

En esta edición, los países revisan los avances alcanzados desde la Declaración Política de 2021 y negocian una nueva hoja de ruta que establecerá las prioridades globales para acelerar el objetivo de poner fin al sida como amenaza para la salud pública antes de 2030.