República Dominicana se prepara para aplicar una inyección cada seis meses contra el VIH

Rafael Enrique González, director de la entidad Conavihsida, resaltó la necesidad de combatir la desinformación y promover una comunicación responsable sobre el VIH en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades del sector salud de la República Dominicana se alistan para aplicar, a partir de septiembre próximo, el medicamento Yeztugo (lenacapavir), una inyección que se administra dos veces al año a personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), cuya población en el país se estima en unas 85,000 personas.

El plan piloto comenzará de manera gratuita con pacientes de los sectores vulnerables y se ampliará progresivamente durante 2027. De concretarse, se dejaría atrás el uso diario de las pastillas, que en ocasiones resulta tedioso para los pacientes, y la República Dominicana pasaría a formar parte de una reducida lista de países que innovan con la aplicación de este tratamiento.

"En la actualidad, muchos de los estudios clínicos que se han realizado sobre el uso de lenacapavir han demostrado que las personas que lo han utilizado no han presentado ningún tipo de infección por VIH; por lo tanto, es eficaz", manifestó Robert Paulino-Ramírez, investigador del Instituto de Medicina Tropical & Salud Global de la Universidad Iberoamericana (Unibe).

"No es una vacuna, no es una cura", aclaró el especialista durante un panel realizado por el Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida) con periodistas especializados en salud.

Paulino-Ramírez indicó que el medicamento no presenta efectos secundarios significativos y que, en el peor de los casos, podría provocar algunas reacciones alérgicas en ciertos usuarios. Como el suministro será gratuito, el especialista explicó que el Ministerio de Salud Pública deberá prepararse financieramente para asumir los costos del fármaco.

A mediados de julio de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio el visto bueno para suministrar la inyección cada seis meses.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/taller-de-conavihsida-con-periodistas-40cab7f4.jpg Taller del Conavihsida con periodistas. (FUENTE EXTERNA)

Panorama del VIH en RD y el mundo

Durante el taller "VIH en la agenda pública: herramientas claves para un periodismo informado y responsable", realizado en Punta Cana, el Conavihsida pasó balance a los logros y desafíos que enfrentan las autoridades sanitarias del país. De las 85,000 personas que viven con VIH en la República Dominicana , unas 20,000 han abandonado el tratamiento por diversas razones, declaró Rafael Enrique González , director de la entidad.

En lo que va de año se han realizado 194,423 pruebas. La incidencia anual de nuevos contagios ronda los 4,000 casos, mientras que unas 1,300 personas fallecen cada año por enfermedades relacionadas con el virus. Los grupos más vulnerables continúan siendo los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las trabajadoras sexuales.

En comparación con los 10.7 millones de habitantes de la República Dominicana, las autoridades del Conavihsida consideran que los indicadores se mantienen bajo control.

A nivel mundial, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) registró 570,000 fallecimientos en 2025, un 9.5 % menos que el año anterior. Asimismo, se contabilizaron 1.2 millones de nuevos casos, lo que representa una reducción de 7.6 %.

La disminución responde a los esfuerzos de los gobiernos para enfrentar el virus. Sin embargo, Onusida expresó preocupación por los recortes globales en el financiamiento, advirtiendo que podrían afectar la asistencia destinada a los sectores más vulnerables.