Salud Pública advierte sanciones a establecimientos que incumplan normas de higiene

El Ministerio de Salud Pública advirtió este martes que continuará reforzando la vigilancia sanitaria en establecimientos dedicados a la preparación y venta de alimentos, y que aplicará sanciones cuando se detecten incumplimientos de las normativas de higiene e inocuidad que puedan poner en riesgo la salud de la población.

La advertencia fue realizada luego de que equipos técnicos de la institución llevaran a cabo una evaluación higiénico-sanitaria en un establecimiento de expendio de alimentos, tras la circulación en redes sociales de videos que mostraban presuntas condiciones inadecuadas de higiene.

Según informó la entidad en una nota de prensa, la inspección incluyó la verificación de la infraestructura, limpieza, manejo sanitario y controles implementados para la prevención de plagas.

Sin hallazgos críticos

De acuerdo con el informe oficial, durante la visita no se detectaron hallazgos críticos ni evidencias de presencia de plagas, constatándose que el establecimiento mantenía condiciones acordes con los parámetros sanitarios establecidos.

Asimismo, representantes de Salud Pública sostuvieron un encuentro con la administración del centro comercial donde opera el negocio para revisar los procesos de saneamiento y manejo integrado de plagas, reiterando la necesidad de mantener controles permanentes y estrictos en todas las áreas.

Amplían vigilancia en otros negocios

Como parte de las labores preventivas, la institución también realizó inspecciones aleatorias en otros establecimientos ubicados en el entorno, donde fueron evaluadas las condiciones generales de higiene y los programas de control de plagas.

Las autoridades señalaron que estas evaluaciones no identificaron situaciones que representaran un riesgo sanitario inmediato para la población.

No obstante, el ministerio recordó que los negocios dedicados a la manipulación y comercialización de alimentos tienen la obligación de garantizar condiciones sanitarias adecuadas mediante la aplicación continua de medidas de limpieza, desinfección, almacenamiento seguro y control preventivo de plagas.

La entidad indicó que mantiene un proceso permanente de vigilancia y control sanitario para asegurar el cumplimiento de las normas de higiene, inocuidad y prevención de riesgos, y reiteró que aplicará las medidas correspondientes, incluidas sanciones, cuando se comprueben violaciones a las disposiciones vigentes.