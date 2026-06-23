CMD somete acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra nuevo Código Penal

Médicos con pancartas frente al Tribunal Constitucional en contra de algunos artículos del Código Penal. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) depositó este martes una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos del nuevo Código Penal, al considerar que las disposiciones penalizan de forma excesiva el ejercicio de la medicina y podrían afectar el acceso de la población a servicios de salud.

El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, advirtió que las normas impugnadas generarían lo que denominó "medicina defensiva", un escenario en el que los médicos tomarían decisiones pensando primero en evitar consecuencias penales y no exclusivamente en criterios clínicos.

"El médico deja de decidir primero por lo clínico y lo científico y empieza a decidir pensando cómo protegerse de un juicio penal. El resultado, más exámenes innecesarios, más demora, rechazo de casos graves o complejos, menos especialistas en áreas de alto riesgo y servicios más caros y difíciles de acceder", afirmó.

Según sostuvo, las disposiciones cuestionadas terminarían produciendo el efecto contrario al que persiguen.

"Estas normas hechas para proteger la salud, supuestamente terminan y van a terminar destruyéndola, afectando el artículo 61 de la Constitución", manifestó.

El recurso sometido por el CMD cuestiona los artículos:

8 (Responsabilidad penal de las personas)

9 (Responsabilidad compartida)

12 (Comisión por omisión)

Y el 354 (Certificación falsa de estado de salud) del Código Penal.

Entre los aspectos objetados figura una disposición que, según el gremio, permitiría sancionar penalmente a hospitales o clínicas sin identificar previamente al responsable directo de los hechos.

Peña Núñez explicó que la acción está sustentada en jurisprudencias del Tribunal Constitucional sobre razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, por lo que entiende que las disposiciones impugnadas no superan el examen de constitucionalidad.

El dirigente aseguró que el CMD no busca impunidad para los médicos, sino garantizar el respeto a los límites constitucionales del poder punitivo del Estado y proteger el derecho de los ciudadanos a recibir servicios de salud de calidad.

Los representantes del CMD se manifestaron vociferando la consigna: "Somos médicos, no somos delincuentes".

Contradicción con la Ley General de Salud

Durante la actividad también intervino el expresidente del CMD, Waldo Ariel Suero, quien afirmó que varios artículos del Código Penal entran en contradicción con la Ley General de Salud al atribuir responsabilidades penales a los médicos por situaciones que, a su juicio, corresponden al Estado y al sistema sanitario.

"El responsable directo de la salud es el Estado. Nosotros somos una pieza en esa herramienta tan compleja, en esa red tan compleja que brinda salud. Pero el responsable directo que está encima es el Estado", expresó.

Suero sostuvo que la normativa podría responsabilizar penalmente a médicos y propietarios de centros de salud por situaciones ajenas a su control.

"Si un paciente se muere porque no hay sangre en ese hospital, el responsable no es el médico, sin embargo, cae preso. Si ese paciente u otro se infecta por una enfermedad intrahospitalaria, el responsable es el Estado. Ahí es que entra en el código un choque directo con la Ley General de Salud. Naturalmente se va a traer muchas consecuencias negativas", agregó.

El CMD informó que todo el cuerpo de la instancia depositada está rigurosamente sustentado en la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, citando las sentencias TC/0044/12 (sobre razonabilidad), TC/0276/19 (sobre proporcionalidad) y TC/0159/13 (sobre igualdad). Bajo estos tres estándares, el gremio asegura que el nuevo Código Penal no supera la prueba constitucional.

"Pedimos al Alto Tribunal que declare la inconstitucionalidad de estos artículos. Hacemos esto por el Estado de Derecho, por la seguridad jurídica de miles de profesionales, pero sobre todo por el derecho de todos los dominicanos a contar con un sistema de salud humano, seguro y de calidad", concluyó Peña Núñez.

Legisladores abiertos a revisar la normativa

La acción fue presentada cuando faltan alrededor de 40 días para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y mientras distintos sectores continúan expresando objeciones a la legislación.

En ese contexto, los presidentes de las comisiones de Salud del Senado (Lía Díaz) y de la Cámara de Diputados (Omar Rojas) manifestaron su disposición de escuchar los planteamientos del gremio y evaluar posibles modificaciones.

La Comisión de Salud del Senado anunció que recibirá a los representantes del CMD el próximo martes para debatir a fondo sus planteamientos.