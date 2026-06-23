Mujer herida por hombre que mató esposa en el Darío Contreras continúa en estado delicado

Entrada a la Emergencia del Hospital Darío Contreras. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El estado de salud de Marilenny Cuello, la mujer de 45 años que resultó herida durante la balacera ocurrida en el área de parqueos del Hospital Traumatológico Darío Contreras, en el Distrito Nacional, continúa siendo delicado y con pronóstico reservado, informó este martes la dirección del centro de salud.

El director del hospital, Andy de León, explicó que la paciente permanece bajo estricta vigilancia médica y que especialistas de distintas áreas trabajan para mantenerla con vida, debido a la gravedad de las heridas recibidas.

"Está en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se le están dando las atenciones necesarias para garantizar el estado de vida de nuestra paciente. En el día de ayer fue intervenida por el departamento de cirugía, específicamente en la zona dos del cuello", indicó.

"En el día de ayer se le realizaron cirugías importantes, pero en este momento está en condiciones estables dentro de su cuadro de sumo cuidado", añadió el ortopeda.

Herida accidental

Mientras tanto, familiares de la mujer relataron que ella fue alcanzada por una bala de manera accidental durante el tiroteo y que no era el objetivo del ataque.

Gabriel Cuello, hijo de la paciente, narró que el agresor abrió fuego de forma indiscriminada.

"Cuando llegó, él sacó la pistola y se puso a tirar tiros a lo loco. A mi mamá le dio un tiro. Quisiera comunicarme con los otros familiares para hablar y ver qué hacemos, porque esa muerte no se puede quedar así", expresó el joven.

En tanto, el presunto agresor, identificado como Tony Vallejo Méndez, permanece detenido mientras las autoridades continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

La balacera se registró la madrugada del lunes en el área de estacionamiento del centro hospitalario.





Las autoridades del Darío Contreras aseguraron que colaboran con las investigaciones y mantienen las medidas de seguridad en el recinto.

En el hecho, Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, compañera sentimental de Vallejo Méndez perdió la vida tras recibir varios disparos en el estacionamiento del hospital.

La señora, cuyos restos fueron sepultados en el día de hoy, deja en la orfandad a cinco hijos, dos de ellos procreados con Tony.