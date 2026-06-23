¿Quiénes serán los primeros en recibir en el país la nueva inyección preventiva contra el VIH?

El Yeztugo se aplica cada seis meses como terapia preventiva para evitar infecciones con VIH. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana fue seleccionada por el Fondo Mundial para formar parte de un grupo de 12 países que recibirán apoyo para introducir el lenacapavir, una innovadora inyección semestral para prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que comenzará a implementarse en el país a partir de septiembre o principios de octubre.

La lista incluye además a Benín, Botsuana, Fiyi, Georgia, Haití, Honduras, Indonesia, Marruecos, Papúa Nueva Guinea, Ruanda y Tailandia.

Según el organismo internacional, la ampliación del programa refleja el creciente interés mundial en las estrategias de prevención de larga duración.

El medicamento, comercializado como Yeztugo, no está dirigido a personas que viven con VIH, sino a individuos que no tienen la infección, pero, presentan un alto riesgo de adquirirla.

"Es importante resaltarlo. No se utiliza en personas que tienen VIH. Es una estrategia de prevención para personas que han confirmado mediante pruebas que no tienen la infección", explicó el virólogo Robert Paulino en conversación con este medio.

La nueva herramienta forma parte de la profilaxis preexposición (PrEP), una estrategia preventiva que hasta ahora se administraba principalmente mediante una pastilla diaria.

Con el lenacapavir, las personas solo necesitarán recibir una inyección cada seis meses.

Implementación gradual

Las autoridades sanitarias prevén iniciar el programa de manera escalonada, priorizando a las poblaciones con mayor riesgo de exposición al virus.

Paulino indicó que las primeras personas beneficiadas serían hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras sexuales y personas trans.

"Las poblaciones que tienen mayor riesgo van a ser las primeras que van a empezar", sostuvo.

De acuerdo con las proyecciones preliminares, durante la primera etapa entre 500 a 1,000 personas podrían acceder al medicamento. Posteriormente, el programa continuaría ampliándose de forma gradual.

Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), Rafael Enrique González Cruz, informó que el país trabaja actualmente en la elaboración del protocolo que definirá los criterios de selección de los beneficiarios y los centros donde comenzará la aplicación.

"Si Dios quiere, el Ministerio de Salud Pública anunciará la entrada en vigencia de esa implementación", adelantó.

Alta eficacia

Los estudios clínicos realizados hasta la fecha han mostrado resultados altamente favorables.

"Todos los estudios que se han hecho en el mundo con el uso de lenacapavir han tenido una efectividad de un cien por ciento", afirmó Paulino.

El especialista explicó que el medicamento actúa impidiendo que el virus pueda ingresar a las células, reduciendo significativamente la posibilidad de infección.

Además, señaló que hasta el momento no se han reportado efectos secundarios relevantes, más allá de posibles reacciones alérgicas en algunos usuarios.

"Su efectividad está probada", agregó González Cruz.

El reto financiero

La llegada del lenacapavir representa también un desafío para los sistemas de salud debido a su elevado costo internacional.

Según Paulino, en Estados Unidos el tratamiento tiene un costo aproximado de 24,000 dólares anuales por persona. Sin embargo, las personas que participen en el programa dominicano lo recibirán de forma gratuita.

El acceso será posible gracias a acuerdos impulsados por el Fondo Mundial, que busca ampliar la disponibilidad de esta tecnología en países de ingresos medios y bajos.

Al respecto, el doctor González Cruz aclaró que, gracias a esa intervención del Fondo Mundial, el costo de cada tratamiento para el país se reducirá a solamente 60 dólares por paciente.

"El costo del producto será inicialmente por paciente el equivalente a sesenta dólares", dijo.

Actualmente se estima que unas 85,000 personas viven con VIH en la República Dominicana y que cada año se registran alrededor de 4,000 nuevas infecciones.