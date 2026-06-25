Salud Pública reporta reducción de la mortalidad materna e infantil en lo que va de 2026

El Ministerio de Salud Pública informó que la mortalidad materna e infantil registra una disminución durante los primeros meses de 2026, mientras que los principales indicadores epidemiológicos se mantienen dentro de los niveles esperados para la temporada, según los datos del boletín epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 23.

La institución indicó que hasta la fecha se han reportado 57 muertes maternas, cifra inferior a las 86 notificadas durante el mismo período de 2025. De igual manera, las muertes infantiles acumuladas ascienden a 697 casos, por debajo de los 768 registrados el año pasado.

Salud Pública atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y al monitoreo continuo de los eventos de salud pública en todo el territorio nacional.

Situación actual

En cuanto a las enfermedades bajo vigilancia, el organismo señaló que los principales eventos epidemiológicos mantienen un comportamiento favorable. Destacó una reducción en la incidencia de la malaria y niveles contenidos de dengue y leptospirosis.

El boletín epidemiológico reporta que durante la Semana Epidemiológica 23 se confirmaron tres nuevos casos de dengue en residentes de las provincias La Altagracia, San Juan y La Romana. Con estos registros, el acumulado nacional alcanza 125 casos confirmados en lo que va de año.

Las autoridades sanitarias aseguraron que continúan desarrollando acciones preventivas para evitar la propagación de la enfermedad, incluyendo jornadas de eliminación de criaderos de mosquitos y operativos comunitarios de prevención.

Respecto a la leptospirosis, durante la semana se notificaron cuatro casos confirmados en el Distrito Nacional, Monte Plata y Santo Domingo. El acumulado nacional asciende a 179 casos.

El Ministerio de Salud señaló que mantiene reforzadas las acciones de vigilancia, detección temprana, saneamiento ambiental y educación comunitaria, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando aumenta el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

Día Mundial del Vitíligo

En la edición de esta semana del boletín epidemiológico, la institución también resaltó la conmemoración del Día Mundial del Vitíligo, celebrado cada 25 de junio con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta condición que afecta la pigmentación de la piel.

Salud Pública explicó que el vitíligo es una enfermedad crónica de origen autoinmune caracterizada por la pérdida de melanocitos, células responsables de producir la melanina. Como consecuencia, aparecen manchas blancas en diferentes áreas de la piel y las mucosas.

Aunque no es una enfermedad contagiosa ni representa una amenaza directa para la vida, las autoridades señalaron que puede generar importantes efectos psicológicos, emocionales y sociales debido a la discriminación y el estigma que enfrentan quienes viven con esta condición.

Por ello, el ministerio reiteró su llamado a promover la inclusión, el respeto y la sensibilización de la población para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas