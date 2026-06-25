Disminuyen las muertes maternas e infantiles, según datos Salud Pública

El descenso de las muertes corresponde a los primeros meses del año. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó ayer que la mortalidad materna e infantil registra una disminución durante los primeros meses de 2026, mientras que los principales indicadores epidemiológicos se mantienen dentro de los niveles esperados para la temporada, según los datos del boletín epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 23.

La institución indicó que hasta la fecha se han reportado 57 muertes maternas, cifra inferior a las 86 notificadas durante el mismo período de 2025. De igual manera, las muertes infantiles acumuladas ascienden a 697 casos, por debajo de los 768 registrados el año pasado.

Vigilancia y monitoreo

Salud Pública atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y al monitoreo continuo de los eventos de salud pública en todo el territorio nacional.

En cuanto a las enfermedades bajo vigilancia, el organismo señaló que los principales eventos epidemiológicos mantienen un comportamiento favorable. Destacó una reducción en la incidencia de la malaria y niveles contenidos de dengue y leptospirosis.

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El dengue

El boletín epidemiológico reporta que durante la Semana Epidemiológica 23 se confirmaron tres nuevos casos de dengue en residentes de las provincias La Altagracia, San Juan y La Romana. Con estos registros, el acumulado nacional alcanza 125 casos confirmados en lo que va de año.

Las autoridades sanitarias aseguraron que continúan desarrollando acciones preventivas para evitar la propagación de la enfermedad.

Respecto a la leptospirosis, durante la semana se notificaron cuatro casos confirmados en el Distrito Nacional, Monte Plata y Santo Domingo. El acumulado nacional asciende a 179 casos.

El Ministerio de Salud señaló que mantiene reforzadas las acciones de vigilancia, detección temprana, saneamiento ambiental y educación comunitaria, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando aumenta el riesgo de esas enfermedades.

Sobre el vitiligo

En ocasión de la conmemoración del Día Mundial del Vitiligo, el Ministerio de Salud Pública hizo un llamado este jueves a la población a combatir la desinformación y el estigma asociados a esta condición, al tiempo que reafirmó su compromiso con una atención integral que garantice el bienestar físico, emocional y social de quienes la padecen.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó que el vitiligo va más allá de las manchas claras que aparecen en la piel debido a la pérdida de pigmentación, ya que sus principales consecuencias suelen estar relacionadas con el impacto emocional y social que enfrentan los pacientes.

"Para muchas personas, el mayor desafío no es la enfermedad en sí misma, sino las miradas, los prejuicios, las preguntas incómodas o la sensación de ser diferentes en espacios donde deberían sentirse plenamente aceptadas", expresó el funcionario.