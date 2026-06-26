HOMS y Puerta de Hierro celebrarán el III Curso Internacional de Hepatología Clínica

La jornada del HOMS tendrá como eje central las terapias y estrategias que están redefiniendo la hepatología en 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) celebrará la tercera edición del Curso Internacional de Hepatología Clínica HOMS-Puerta de Hierro, una iniciativa que reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales para compartir los avances más recientes en el diagnóstico, tratamiento y manejo de las enfermedades hepáticas.

El encuentro, organizado en conjunto por los departamentos de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y del HOMS, se desarrollará los días 3 y 4 de julio en el auditorio del HOMS Health and Wellness Center, ubicado en el Hotel Marriott Residence Inn de Santiago.

La jornada tendrá como eje central las terapias y estrategias que están redefiniendo la hepatología en 2026.

La doctora Brígida Navarro, jefa del Servicio de Gastroenterología del HOMS, quien lidera este espacio formativo junto a la dra. Christie Perelló, jefa de la Unidad de Hepatología del HOMS, y el Dr. José Luis Calleja, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Puerta de Hierro, explicó que el programa incluirá temas de gran actualidad.

"Se abordarán la enfermedad hepática metabólica asociada al hígado graso (MASLD), el carcinoma hepatocelular, la cirrosis y el trasplante hepático, las enfermedades autoinmunes y las hepatitis virales, así como los nuevos tratamientos y estrategias terapéuticas que están transformando el manejo de estas patologías", señaló en una nota de prensa.

Actualización científica con expertos internacionales

La actividad contará con la participación de especialistas de República Dominicana, España, Chile y otros países, quienes compartirán las evidencias científicas más recientes y las tendencias que están marcando la práctica clínica a nivel mundial.

La tercera edición del Curso Internacional de Hepatología Clínica representa una valiosa oportunidad para que gastroenterólogos, internistas, hepatólogos y otros profesionales de la salud actualicen sus conocimientos sobre las terapias que están redefiniendo el presente y el futuro del tratamiento de las enfermedades hepáticas.

Para inscripciones, reservas y acreditaciones, los interesados pueden escribir a congresos@solutions.com.do y travel@solutions.com.do, o comunicarse al teléfono (809) 412-0010.

Sobre el HOMS

El HOMS es el principal centro hospitalario privado del norte de la República Dominicana y uno de los más avanzados de la región. Con décadas de trayectoria, ofrece servicios médicos especializados de alta complejidad, infraestructura de vanguardia y un equipo de profesionales altamente calificados.

Además, cuenta con la acreditación Platino de Accreditation Canada, al cumplir con más de 1,800 estándares internacionales relacionados con la atención médica, la seguridad del paciente, los protocolos clínicos, la gestión hospitalaria, el liderazgo organizacional, la gobernanza y la calidad de los procesos asistenciales.