Mujer baleada en el Darío Contreras permanece intubada en UCI con pronóstico reservado

Vista de la entrada a Emergencia del Hospital Traumatológico Darío Contreras. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Marilenny Cuello, la mujer de 45 años que resultó herida por arma de fuego en el incidente ocurrido en el parqueo del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras en la madrugada del lunes 22 de junio, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en estado muy delicado.

De acuerdo con informaciones suministradas por la Dirección del centro sanitario, Cuello presenta heridas de bala en la zona II del cuello y en una de sus manos.

"Actualmente se encuentra estable dentro de la complejidad de su cuadro clínico, con intubación endotraqueal y pronóstico reservado", indica un comunicado firmado por el doctor Andy de León, director del Darío Contreras.

Tras el incidente, Cuello fue sometida a varias cirugías.

El hospital indicó que, pese a la gravedad de las lesiones, la paciente ha mostrado avances favorables y permanece bajo vigilancia permanente de un equipo multidisciplinario de especialistas.

En su atención participan intensivistas, cirujanos generales, cirujanos torácicos, neumólogos, ortopedas, personal de enfermería y otros profesionales del área clínica, quienes mantienen un seguimiento continuo de su evolución.

"Reiteramos que no se está escatimando ningún esfuerzo humano, técnico ni material para garantizar a la paciente la mejor evolución posible", indica el texto.

El doctor De León reconfirmó el compromiso del hospital, como centro de referencia nacional en trauma, de ofrecer una atención oportuna y especializada, al tiempo que expresó su solidaridad con la paciente y sus familiares, elevando oraciones por su pronta recuperación.

Sobre el hecho

Cuello resultó herida en la madrugada del pasado lunes en el área de estacionamiento de la emergencia del hospital cuando el sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Tony Vallejo Méndez, disparó contra su pareja sentimental, Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, quien murió a causa de las heridas.

"A ella la chocaron y vinimos para que le pusieran un yeso. A la hora de irnos, pasó lo que pasó", dijo Gabriel Cuello, hijo de Marilenny.

Según precisó Gabriel, fue un hecho fortuito, ya que su familia no tenía ninguna conexión con la de Nancy.

Los familiares de la señora Cuello piden a las autoridades hacer justicia por el hecho.



