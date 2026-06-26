Ministerio de Salud realiza jornada de prevención para cientos de familias en Villa Tapia

Un paciente revisa su presión arterial en la jornada Más Salud y Bienestar en Villa Tapia. ( FUENTE EXTERNA )

Cientos de residentes de Villa Tapia y comunidades cercanas recibieron este viernes atención médica gratuita durante la jornada "Más Salud y Bienestar", una iniciativa del Ministerio de Salud que acerca los servicios sanitarios directamente a la población, facilitando el acceso a consultas, medicamentos, exámenes diagnósticos y acciones preventivas sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

Desde tempranas horas, niños, embarazadas, adultos mayores y familias completas acudieron al Complejo Deportivo del Fedevita para aprovechar los servicios médicos, con el objetivo de detectar enfermedades de manera oportuna, dar seguimiento a condiciones crónicas y promover hábitos que permitan vivir con mejor salud.

Con esta estrategia, el Ministerio de Salud busca que cada vez más dominicanos reciban atención antes de que aparezcan complicaciones, convencido de que prevenir siempre será más efectivo que tratar una enfermedad cuando ya está avanzada.

Al dejar iniciada la jornada, el ministro de Salud, Víctor Atallah, afirmó que la prioridad del Gobierno es acercar los servicios de salud a las comunidades y hacer de la prevención la principal herramienta para proteger la vida de la población.

"La prevención es salud. No queremos esperar que la gente llegue enferma a un hospital; queremos ayudarla a mantenerse sana y detectar cualquier problema a tiempo", expresó el funcionario a través de una nota de prensa.

"Todo esto está aquí para ustedes y sus familias. Aprovechen esta oportunidad, porque cuidar la salud hoy significa evitar enfermedades y complicaciones mañana", agregó.

De su lado, el director provincial de Salud de Hermanas Mirabal, Francisco Duarte, destacó que este tipo de operativos permiten acercar el sistema de salud a la gente y responder directamente a las necesidades de cada comunidad.

Mientras, la gobernadora provincial, Lissette Nicasio, valoró que la jornada reúna especialistas de distintas áreas para ofrecer una atención integral a los residentes.

Servicios ofrecidos

Durante la jornada que continúa mañana, sábado 27, los asistentes reciben consultas en medicina general, pediatría, ginecología, cardiología, odontología y otras especialidades.

Además, tienen acceso gratuito a vacunación, entrega de medicamentos, toma de presión arterial, control de glicemia, electrocardiogramas, sonografías, exámenes de laboratorio, evaluación visual con entrega de lentes, orientación nutricional y charlas de promoción de la salud.

Asimismo, se desarrollan programas dirigidos a embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, con el propósito de fortalecer el seguimiento médico y reducir el riesgo de complicaciones mediante una atención preventiva y oportuna.