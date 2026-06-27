Hombres con antecedentes familiares deben iniciar chequeos de próstata desde los 40 años

Los controles médicos regulares son clave para determinar si una afección en la próstata es benigna o si se trata de cáncer. ( FUENTE EXTERNA )

Los hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata deben comenzar sus chequeos preventivos a partir de los 40 años, mientras que quienes no presentan factores de riesgo deberían realizar su primera evaluación con un urólogo desde los 45 años, recomendaron especialistas en salud masculina.

El cáncer de próstata suele desarrollarse sin síntomas en sus etapas iniciales, lo que hace que la detección temprana sea determinante para aumentar las probabilidades de éxito en el tratamiento.

La doctora Yamile Sandoval, gerente médica de Salud Masculina de Adium Centroamérica y el Caribe, explicó que las personas con padre o hermano diagnosticados con cáncer de próstata, así como quienes presentan mutaciones hereditarias en los genes BRCA1, BRCA2 o padecen el síndrome de Lynch, deben iniciar los controles médicos a edades más tempranas.

"Si la persona tiene antecedentes familiares o presenta cambios genéticos hereditarios vinculados a estas mutaciones, debería empezar con los chequeos médicos desde los 40 años", indicó la especialista.

Síntomas y enfermedades

Además de las revisiones periódicas, exhortó a los hombres a no ignorar síntomas como ardor o dificultad para orinar, dolor en la parte baja del abdomen o en la región genital, necesidad frecuente de orinar durante la noche, sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga o presencia de sangre en la orina.

Sandoval explicó que estas manifestaciones no siempre están asociadas al cáncer, sino que también pueden ser consecuencia de enfermedades benignas que afectan la calidad de vida y requieren tratamiento oportuno.

Entre ellas citó la prostatitis, una inflamación de la próstata que afecta principalmente a hombres menores de 50 años, aunque también puede presentarse en edades más avanzadas. Esta condición suele provocar dolor, urgencia para orinar y molestias en la zona pélvica.

Asimismo, destacó la hiperplasia prostática benigna (HPB), conocida como agrandamiento de la próstata, cuya prevalencia aumenta con la edad. Estudios indican que afecta entre el 50 % y el 75 % de los hombres mayores de 50 años y hasta el 80 % de quienes superan los 70.

La especialista advirtió que ignorar síntomas como dificultad para iniciar la micción, goteo al terminar de orinar o incapacidad para vaciar completamente la vejiga puede derivar en complicaciones como infecciones urinarias, daño renal o insuficiencia renal por obstrucción del flujo urinario.

"No prestar atención a estos síntomas y el no comenzar una terapia oportuna podría causar debilitamiento de la vejiga, infección en este órgano o en el riñón, o insuficiencia renal debido al bloqueo del flujo de la orina", comentó.

Incidencia y detección

David Gómez, gerente médico de Uro-Oncología de Adium Centroamérica y el Caribe, recordó que el principal desafío del cáncer de próstata continúa siendo su detección precoz, precisamente porque en la mayoría de los casos no produce síntomas al inicio.

Según datos del Global Cancer Observatory 2025, el cáncer de próstata es el más diagnosticado en hombres en 118 países. En Centroamérica representa el 28.9 % de los casos de cáncer masculino y en el Caribe la incidencia alcanza el 35.1 %.

Gómez señaló que los avances en las pruebas diagnósticas y los tratamientos han mejorado las tasas de supervivencia, pero insistió en que el éxito depende, en gran medida, de identificar la enfermedad cuando aún se encuentra localizada.

"Los avances en las pruebas de diagnóstico y en los tratamientos farmacológicos ofrecen mejores tasas de supervivencia a los pacientes que padecen esta enfermedad. Detectarla en las primeras etapas, localizado o regional, es fundamental para tratar el paciente de una manera oportuna", dijo Gómez.

La próstata es una pequeña glándula que ayuda a producir la parte líquida del semen. Se encuentra justo debajo de la vejiga. Es parte del sistema reproductor masculino. Las causas del cáncer de próstata no son claras. Los profesionales de atención médica han identificado algunos factores que aumentan el riesgo de tener este tipo de cáncer. Estos incluyen edad avanzada, obesidad y antecedentes familiares de cáncer de próstata, pero, se desconoce la causa exacta del cáncer de próstata.