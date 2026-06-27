Autoridades sanitarias destacan control y seguimiento de casos de VIH en el Cibao

Las autoridades afirman que los contagios de VIH se mantienen controlados en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (Conavihsida), Rafael González, informó que la situación del VIH en la República Dominicana se mantiene estable dentro del modelo de epidemia concentrada, con una prevalencia aproximada de 0.9 % en la población general.

González hizo la aclaración debido a versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto incremento de casos de VIH en la provincia de Santiago, informaciones que calificó de carentes de sustento y basadas en contenidos no verificados.

"Hemos logrado, desde hace más de 15 años, mantener al país en la categoría de epidemia concentrada, lo que significa que la prevalencia del VIH ronda el 0.9 % en la población general", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/27/whatsapp-image-2026-06-27-at-90257-am-1-ddc2bafe.jpeg El doctor Rafael González, director ejecutivo de Conavihsida. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

El funcionario agregó que las cifras nacionales, unos 85,000 casos acumulados desde 1980, deben entenderse en su contexto histórico.

"Son datos acumulados desde el inicio de la epidemia, en la década de los años 80; no corresponden a eventos recientes", precisó.

Casos positivos en Santiago en 2025

En la provincia de Santiago, el análisis geográfico del sistema de vigilancia del Conavihsida indica que, durante el año 2025, se realizaron 6,973 pruebas de VIH, de las cuales 72 resultaron positivas.

Estas se distribuyeron principalmente en el municipio cabecera, Santiago de los Caballeros, con 70 casos, mientras que Licey al Medio registró un caso positivo; Villa González, uno, y Tamboril no reportó positivos en ese período.

Estos datos reflejan una dinámica focalizada de la transmisión en la zona urbana de mayor densidad poblacional.

Situación en 2026 y Cibao Norte

Para el año 2026, el mismo sistema reporta que en Santiago de los Caballeros se han realizado 1,526 pruebas, con 22 resultados positivos, mientras que en Licey al Medio se aplicaron 100 pruebas, sin casos positivos registrados.

A nivel del Cibao Norte, el acumulado de 2026 asciende a 9,206 pruebas realizadas, con 121 resultados positivos, de los cuales 104 personas se encuentran en tratamiento, lo que evidencia un alto nivel de vinculación al sistema sanitario.

La distribución territorial incluye casos en La Vega (13), Moca (62), Puerto Plata (16), Sosúa (2), Villa Montellano (4) y Santiago (22), además de reportes aislados en Cayetano Germosén e Imbert, con un caso cada uno, lo que confirma una tendencia de concentración urbana y un manejo clínico activo de la mayoría de los diagnósticos.

En ese mismo contexto, el doctor Josué Caminero, coordinador del Servicio Regional de Salud Cibao Norte, explicó que la región mantiene una red de atención integral con aproximadamente 13,000 usuarios con VIH, de los cuales 12,500 están en tratamiento antirretroviral y cerca de 11,000 presentan carga viral suprimida o indetectable, lo que refleja la efectividad del sistema de salud pública.

Caminero señaló que la población más vulnerable al VIH en la región y en el país continúa siendo la conformada por hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y usuarios de sustancias, sectores en los que se concentran las estrategias de prevención.

El director de Conavihsida reiteró el llamado a la población y a los comunicadores a verificar la información en fuentes oficiales para evitar la propagación de rumores que generan alarma social.

Ambos funcionarios hablaron al participar en una reunión con miembros de la Mesa Técnica de Género y VIH, realizada en esta ciudad.

Sobre el Conavihsida

El Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida) es el organismo oficial encargado de coordinar la respuesta nacional frente al VIH en la República Dominicana, conforme a la Ley 135-11. Está adscrito al Ministerio de Salud Pública y actúa como ente rector de las políticas públicas en prevención, atención y control del VIH y el Sida. Su función principal es orientar las políticas nacionales, coordinar estrategias de prevención y tratamiento, gestionar recursos y velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de VIH y derechos humanos.