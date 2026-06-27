Hospitales de la Red Pública disponen de 300 camas para atención en salud mental

El doctor Julio Landrón hizo el corte de cinta al inaugurar nuevas camas para la atención de la salud mental. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, informó que la Red Pública de Servicios de Salud alcanzó las 300 camas disponibles para la atención en salud mental a nivel nacional.

Este avance fortalece la capacidad de respuesta del sistema sanitario y acerca al país a la meta de contar con 500 camas especializadas al cierre de este año 2026.

El anuncio fue realizado durante la entrega de nuevas camas para la Unidad de Intervención en Crisis del Hospital Municipal Armida García, en la provincia La Vega, una acción que permitirá ampliar la atención a pacientes con trastornos mentales que requieren manejo especializado.

Landrón destacó que la expansión de estas unidades forma parte de la estrategia del SNS para fortalecer la red de servicios de salud mental, garantizando una atención más oportuna, digna y de calidad en todo el territorio nacional.

"Hace apenas dos meses, desde Palacio nos comprometimos a entregar 500 camas en Unidades de Intervención en Crisis y hoy, aquí, en el Hospital Armida García estamos dejando apertura la cama número 300", expresó el funcionario.

Impacto en La Vega

"Hoy alcanzamos un hito importante al llegar a 300 camas para salud mental en la Red Pública, un paso firme hacia nuestra meta de 500 camas proyectadas para finales de 2026", reiteró.

Con la incorporación de estas nuevas camas, la Unidad de Intervención en Crisis del Hospital Municipal Armida García incrementa su capacidad de atención, beneficiando tanto a los residentes de La Vega como a pacientes referidos desde otras provincias aledañas.

La ampliación de la red busca garantizar que las personas con condiciones de salud mental reciban atención integral dentro del sistema público, reduciendo tiempos de espera y mejorando la capacidad de respuesta de los centros hospitalarios.