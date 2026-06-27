Salud Pública identifica a 59 médicos dominicanos en Venezuela; 11 han solicitado regresar al país

Tras fuertes terremotos, personas reciben atención medica en el hospital Domingo Luciani de Petare de Caracas (Venezuela). ( EFE/ BORIS VERGARA )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que, hasta el momento, las autoridades han logrado establecer contacto con 59 médicos dominicanos que permanecen en Venezuela y reveló que 11 de ellos han manifestado su interés de regresar a la República Dominicana tras las afectaciones ocasionadas por los recientes terremotos.

Situación de médicos dominicanos

"Desde el primer momento hemos estado realizando un levantamiento para identificar a los médicos dominicanos que se encuentran en Venezuela y conocer su situación. Ese proceso continúa. Hasta el momento hemos logrado establecer contacto con 59 médicos dominicanos, y seguimos ampliando ese listado para determinar el número total de profesionales que permanecen en ese país", expresó.

Atallah precisó que la mayoría de los médicos contactados se encuentra cursando programas de especialización.





"La mayoría de los médicos dominicanos con los que hemos establecido comunicación se encuentra en Venezuela realizando especialidades médicas. Son profesionales que decidieron continuar su formación en ese país y, desde que conocimos la situación, hemos mantenido contacto permanente con ellos para conocer su estado y brindarles el acompañamiento necesario dentro de nuestras competencias", indicó.

Asimismo, informó que consultaron con el Ministerio de Salud Pública consultó al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) para verificar la existencia de becarios dominicanos en Venezuela, recibiendo como respuesta que esa institución no mantiene programas de becas en ese país.

En cuanto al estado de los profesionales, el ministro aseguró que hasta ahora no se han reportado víctimas dominicanas, aunque sí importantes pérdidas materiales.

"Hasta el momento no hemos recibido reportes de médicos dominicanos heridos o fallecidos. Sin embargo, varios de ellos nos han informado sobre pérdidas materiales, principalmente de sus viviendas y pertenencias, por lo que algunos han quedado sin hogar y sin recursos. Nos mantenemos en comunicación permanente con ellos para dar seguimiento a su situación y coordinar el apoyo correspondiente", sostuvo.

El funcionario señaló que la mayoría de los médicos localizados se encuentra en Caracas, mientras que otros permanecen en La Guaira, donde las labores de comunicación y verificación continúan debido a las limitaciones existentes en esa zona.

Acciones coordinadas

Respecto a un eventual retorno, el doctor Atallah informó que 11 médicos han expresado su deseo de regresar al país, principalmente porque perdieron sus viviendas o sufrieron otras afectaciones materiales, mientras que el resto ha decidido permanecer en Venezuela para continuar su formación académica.

Finalmente, el funcionario explicó que el Gobierno mantiene una coordinación interinstitucional para asistir a los profesionales que soliciten regresar.

"Desde el primer momento de la emergencia hemos trabajado de manera coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud Pública para identificar a los médicos dominicanos afectados y activar los protocolos correspondientes para quienes soliciten regresar al país", afirmó.

Agregó que estas acciones forman parte de la coordinación interinstitucional que se desarrolla en el marco del operativo de ayuda humanitaria Quisqueya Solidaria.

"A medida que concluya el levantamiento de información y se complete la coordinación logística entre las instituciones involucradas, se informarán los detalles del proceso de retorno de los médicos que han solicitado regresar a la República Dominicana", concluyó.