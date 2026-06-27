Gobierno incorpora 884 nuevos pacientes al Programa de Medicamentos de Alto Costo en el primer semestre de 2026

Para garantizar sus tratamientos durante los próximos dos años, el Estado destinará aproximadamente RD$664 millones. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno incorporó 884 nuevos beneficiarios al Programa de Medicamentos de Alto Costo durante el primer semestre, con lo que la iniciativa alcanza un total de 8,497 pacientes activos que reciben tratamientos especializados para enfermedades de alta complejidad.

Del total de nuevos ingresos, 274 corresponden a pacientes con distintos tipos de cáncer, mientras que solo en junio fueron integradas 74 personas con enfermedades oncológicas. Para garantizar sus tratamientos durante los próximos dos años, el Estado destinará aproximadamente RD$664 millones. En algunos casos, el costo individual de la terapia supera los RD$12 millones.

El programa, ejecutado por el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC), dispone este año de un presupuesto de RD$7,300 millones, una de las mayores asignaciones públicas de la región destinadas a financiar medicamentos altamente especializados.

Las autoridades informaron que las incorporaciones realizadas entre enero y junio permitieron superar en un 202 % la meta operativa prevista para ese período, como resultado del fortalecimiento de los procesos de evaluación, adquisición y seguimiento de pacientes.

Entre los nuevos beneficiarios con diagnóstico de cáncer, el 41 % corresponde a casos de cáncer de mama, el 14 % a adenocarcinoma de próstata y el 13.4 % a mieloma múltiple, patologías que concentran una parte importante de la demanda de terapias de alto costo.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, afirmó que la expansión del programa responde al compromiso del Gobierno de ampliar el acceso a tratamientos especializados bajo criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.

"Cada paciente que incorporamos representa una oportunidad de vida. Detrás de cada tratamiento hay una persona, una familia y la decisión del Estado de proteger su salud. Seguiremos ampliando esta cobertura con responsabilidad, equidad y sostenibilidad para que más dominicanos puedan acceder a las terapias que necesitan", expresó.

Por su parte, el director de la DAMAC, Carlos Sánchez Solimán, atribuyó el crecimiento del programa a una planificación más rigurosa, procesos de compra y negociación más eficientes y una administración responsable de los recursos públicos.

Gestión y recursos

Indicó, además, que el incremento de beneficiarios responde al envejecimiento de la población y al acceso cada vez más oportuno a diagnósticos de enfermedades complejas, factores que elevan la demanda de tratamientos especializados.

Como parte de ese proceso, el Ministerio de Salud Pública informó que ha fortalecido la gestión de inventarios, optimizado los mecanismos de adquisición e incorporado medicamentos bioequivalentes y biosimilares respaldados por evidencia científica y aprobados por las autoridades regulatorias, con el propósito de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las terapias.

La institución señaló que mantiene en evaluación nuevos expedientes para ampliar progresivamente la cobertura y asegurar la continuidad de los tratamientos de pacientes con enfermedades de alto costo.