Van 14 fallecidos por leptospirosis en 2026, un 133 % más que en 2025

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se contagia a través de la orina de los animales. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública elevó a 14 el número de defunciones por leptospirosis registradas en la República Dominicana en lo que va de este año 2026, de acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 23, que además notificó cuatro nuevos casos confirmados de la enfermedad tras examinar a siete pacientes sospechosos.

Con esta actualización, el acumulado nacional hasta el 13 de junio asciende a 314 casos bajo sospecha, 179 pacientes confirmados y 14 fallecimientos, frente a las 213 sospechas, los 167 expedientes confirmados y seis muertes reportadas en igual período en 2025.

Puerto Plata continúa siendo la provincia con mayor número de casos confirmados, con 41, seguida de Santo Domingo, con 21; Espaillat, con 13; Duarte, con 10; y Peravia, con ocho.

La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias del género Leptospira, transmitida principalmente por el contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con la orina de animales infectados, especialmente roedores, aunque también pueden transmitirla perros, cerdos, vacas y otros mamíferos.

El riesgo de transmisión aumenta durante la temporada de lluvias y en zonas afectadas por inundaciones.

Entre las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública figuran evitar el contacto con aguas estancadas, utilizar botas y guantes cuando sea necesario ingresar a áreas inundadas, mantener el control de roedores y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza o malestar general.

Notificación tardía

Al comparar el boletín de la semana epidemiológica 23 con el anterior (semana 22), se nota el incremento de dos defunciones por leptospirosis correspondientes a las provincias Distrito Nacional y Duarte, que pasaron de no registrar fallecimientos a reportar uno cada una.

El boletín de la semana 22 registraba 12 decesos y el de la semana 23 muestra 14.

Este nuevo fallecimiento apunta a la incorporación de un caso de una semana previa tras la actualización del sistema de vigilancia epidemiológica.

Las autoridades sanitarias explican que la información es de carácter preliminar y puede ser modificada en actualizaciones posteriores como resultado de la confirmación de casos, la búsqueda activa comunitaria y la revisión de otras fuentes oficiales de vigilancia epidemiológica.

Sobre la enfermedad

Las personas pueden infectarse cuando la bacteria Leptospira entra al organismo a través de:

Cortaduras o heridas en la piel.

en la piel. Ojos, nariz o boca (mucosas).

(mucosas). Piel intacta si permanece mucho tiempo en contacto con agua contaminada.

si permanece mucho tiempo en contaminada. No suele transmitirse de persona a persona.

Los síntomas pueden aparecer entre dos y 30 días después del contagio, siendo los más comunes: Fiebre alta.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares intensos, especialmente en las pantorrillas y la espalda.

Escalofríos.

Náuseas, vómitos o diarrea.

Ojos enrojecidos.

