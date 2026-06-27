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Van 14 fallecidos por leptospirosis en 2026, un 133 % más que en 2025

Se han confirmado 179 pacientes infectado en poco más de cinco meses de 2026

  • Claudia Fernández - Twitter
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Van 14 fallecidos por leptospirosis en 2026, un 133 % más que en 2025
La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se contagia a través de la orina de los animales. (FUENTE EXTERNA)

El Ministerio de Salud Pública elevó a 14 el número de defunciones por leptospirosis registradas en la República Dominicana en lo que va de este año 2026, de acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 23, que además notificó cuatro nuevos casos confirmados de la enfermedad tras examinar a siete pacientes sospechosos.

Con esta actualización, el acumulado nacional hasta el 13 de junio asciende a 314 casos bajo sospecha, 179 pacientes confirmados y 14 fallecimientos, frente a las 213 sospechas, los 167 expedientes confirmados y seis muertes reportadas en igual período en 2025.

Puerto Plata continúa siendo la provincia con mayor número de casos confirmados, con 41, seguida de Santo Domingo, con 21; Espaillat, con 13; Duarte, con 10; y Peravia, con ocho.

La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias del género Leptospira, transmitida principalmente por el contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con la orina de animales infectados, especialmente roedores, aunque también pueden transmitirla perros, cerdos, vacas y otros mamíferos.

El riesgo de transmisión aumenta durante la temporada de lluvias y en zonas afectadas por inundaciones.

Entre las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública figuran evitar el contacto con aguas estancadas, utilizar botas y guantes cuando sea necesario ingresar a áreas inundadas, mantener el control de roedores y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza o malestar general.

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Notificación tardía

Al comparar el boletín de la semana epidemiológica 23 con el anterior (semana 22), se nota el incremento de dos defunciones por leptospirosis correspondientes a las provincias Distrito Nacional y Duarte, que pasaron de no registrar fallecimientos a reportar uno cada una. 

El boletín de la semana 22 registraba 12 decesos y el de la semana 23 muestra 14.

Este nuevo fallecimiento apunta a la incorporación de un caso de una semana previa tras la actualización del sistema de vigilancia epidemiológica.

Las autoridades sanitarias explican que la información es de carácter preliminar y puede ser modificada en actualizaciones posteriores como resultado de la confirmación de casos, la búsqueda activa comunitaria y la revisión de otras fuentes oficiales de vigilancia epidemiológica.

Sobre la enfermedad

Las personas pueden infectarse cuando la bacteria Leptospira entra al organismo a través de:

  • Cortaduras o heridas en la piel.
  • Ojos, nariz o boca (mucosas).
  • Piel intacta si permanece mucho tiempo en contacto con agua contaminada.
  • No suele transmitirse de persona a persona.

Los síntomas pueden aparecer entre dos y 30 días después del contagio, siendo los más comunes:

  • Fiebre alta.

  • Dolor de cabeza.

  • Dolores musculares intensos, especialmente en las pantorrillas y la espalda.

  • Escalofríos.

  • Náuseas, vómitos o diarrea.

  • Ojos enrojecidos.

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Periodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.