Van 14 fallecidos por leptospirosis en 2026, un 133 % más que en 2025
Se han confirmado 179 pacientes infectado en poco más de cinco meses de 2026
El Ministerio de Salud Pública elevó a 14 el número de defunciones por leptospirosis registradas en la República Dominicana en lo que va de este año 2026, de acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 23, que además notificó cuatro nuevos casos confirmados de la enfermedad tras examinar a siete pacientes sospechosos.
Con esta actualización, el acumulado nacional hasta el 13 de junio asciende a 314 casos bajo sospecha, 179 pacientes confirmados y 14 fallecimientos, frente a las 213 sospechas, los 167 expedientes confirmados y seis muertes reportadas en igual período en 2025.
Puerto Plata continúa siendo la provincia con mayor número de casos confirmados, con 41, seguida de Santo Domingo, con 21; Espaillat, con 13; Duarte, con 10; y Peravia, con ocho.
La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias del género Leptospira, transmitida principalmente por el contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con la orina de animales infectados, especialmente roedores, aunque también pueden transmitirla perros, cerdos, vacas y otros mamíferos.
El riesgo de transmisión aumenta durante la temporada de lluvias y en zonas afectadas por inundaciones.
Entre las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública figuran evitar el contacto con aguas estancadas, utilizar botas y guantes cuando sea necesario ingresar a áreas inundadas, mantener el control de roedores y acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza o malestar general.
Notificación tardía
Al comparar el boletín de la semana epidemiológica 23 con el anterior (semana 22), se nota el incremento de dos defunciones por leptospirosis correspondientes a las provincias Distrito Nacional y Duarte, que pasaron de no registrar fallecimientos a reportar uno cada una.
El boletín de la semana 22 registraba 12 decesos y el de la semana 23 muestra 14.
Este nuevo fallecimiento apunta a la incorporación de un caso de una semana previa tras la actualización del sistema de vigilancia epidemiológica.
Las autoridades sanitarias explican que la información es de carácter preliminar y puede ser modificada en actualizaciones posteriores como resultado de la confirmación de casos, la búsqueda activa comunitaria y la revisión de otras fuentes oficiales de vigilancia epidemiológica.
Sobre la enfermedad
Las personas pueden infectarse cuando la bacteria Leptospira entra al organismo a través de:
- Cortaduras o heridas en la piel.
- Ojos, nariz o boca (mucosas).
- Piel intacta si permanece mucho tiempo en contacto con agua contaminada.
- No suele transmitirse de persona a persona.
Los síntomas pueden aparecer entre dos y 30 días después del contagio, siendo los más comunes:
Fiebre alta.
Dolor de cabeza.
Dolores musculares intensos, especialmente en las pantorrillas y la espalda.
Escalofríos.
Náuseas, vómitos o diarrea.
Ojos enrojecidos.