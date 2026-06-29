República Dominicana comienza a recibir médicos que retornan desde Venezuela tras los terremotos

El ministro Víctor Atallah habló sobre la situación de los médicos dominicanos en Venezuela. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Los primeros médicos dominicanos que decidieron regresar al país desde Venezuela tras los recientes terremotos que afectaron esa nación ya comenzaron a llegar a la República Dominicana, informó este lunes el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

El funcionario indicó que un nuevo avión partió este lunes hacia territorio venezolano para trasladar a más médicos que han solicitado regresar al país.

"Justamente ayer recibimos un médico que viene y hoy vamos a recibir más. Hay un avión que parte hoy a buscar más médicos que quieren retornar al país porque han perdido su casa, han perdido su hospital y vienen para acá", expresó el doctor.

Misión humanitaria

Atallah explicó que, una vez en el país, los médicos serán recibidos por las autoridades sanitarias para conocer su situación y brindarles el apoyo necesario.

El ministro indicó que el proceso de retorno avanza de manera paralela al envío de una misión humanitaria dominicana integrada por 40 profesionales de la salud, entre médicos, psicólogos y otro personal especializado, que viajaron a Venezuela como parte del Equipo Médico de Emergencia (EMT-1) para brindar asistencia a la población afectada por los terremotos.

"Van con un team especial que se llama EMT-1, un team de respuesta para llevar al pueblo venezolano", explicó.

Asimismo, Atallah elogió la decisión de varios médicos dominicanos de permanecer en Venezuela para continuar brindando asistencia a los afectados.

"Muchos de ellos no quieren salir porque quieren seguir ayudando", expresó.

Operativo de retorno

El operativo de retorno forma parte de las acciones anunciadas por las autoridades dominicanas desde el pasado sábado, cuando Atallah comentó que el Ministerio de Salud Pública había establecido contacto con 59 médicos dominicanos que se encontraban en Venezuela y continuaba ampliando ese registro para identificar a todos los profesionales de la salud en ese país.

De los 59 médicos, once habían notificado sus intenciones de regresas a su país de origen.





En esa ocasión, el ministro explicó que muchos de ellos realizaban sus estudios de especialidades médicas y aseguró que el Estado brindaría apoyo tanto a quienes optaran por regresar como a quienes decidieran permanecer colaborando con la atención de la emergencia.