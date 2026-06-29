RD garantiza continuidad de respuesta al VIH pese a reducción de fondos internacionales

El ministro de Salud, Víctor Atallah, garantizó tratamientos gratuitos para pacientes con VIH. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La República Dominicana se prepara para sostener con recursos propios la respuesta nacional al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ante la reducción progresiva del financiamiento internacional, un proceso que el Gobierno asegura afrontará sin poner en riesgo la atención de los pacientes ni los avances alcanzados durante las últimas cuatro décadas.

Durante el Diálogo Nacional sobre Transición y Sostenibilidad de la Respuesta al VIH, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, afirmó que el país ya trabaja bajo un escenario en el que no dependerá de la cooperación externa para garantizar los servicios dirigidos a las personas que viven con el virus.

"República Dominicana está trabajando, pensando en que no cuenta con financiamiento internacional. Por eso hemos garantizado que el 100 % de los medicamentos antirretrovirales esté cubierto", afirmó el funcionario.

El ministro explicó que el Gobierno también creó un fondo que permitirá fortalecer la compra de medicamentos, la prevención, el diagnóstico y la atención de enfermedades asociadas como la tuberculosis y las hepatitis, además de incorporar el VIH dentro de la cobertura de la seguridad social.

Atallah subrayó que el compromiso del Gobierno no se limita a garantizar la disponibilidad de los tratamientos, sino también a mantener el acceso a terapias de última generación.

"Estamos trabajando para garantizar que los pacientes no solamente tengan las medicinas, sino que tengan las mejores medicinas. Es un trabajo integral. En República Dominicana la cobertura es automática. El presidente ha garantizado el cumplimiento con estos pacientes y el plan es que en 2030 lleguemos a la meta 95-95-95", sostuvo.

El ministro destacó que el país fue invitado recientemente a una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas como referencia regional por los avances alcanzados en la respuesta al VIH, aunque advirtió que la transición hacia un mayor financiamiento nacional debe realizarse de manera gradual.

"Las transiciones no pueden hacerse de manera acelerada. Los 40 años que tenemos avanzando y hemos logrado no pueden perderse por hacer una transición acelerada", expresó.

Menos cooperación, mayor compromiso nacional

El director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), Rafael Enrique González, explicó que la estrategia responde al nuevo escenario internacional marcado por la reducción de los fondos de cooperación destinados a la lucha contra el VIH.

Recordó que programas financiados por el Gobierno de Estados Unidos, como USAID y PEPFAR, han visto reducidos sus recursos, mientras que el Fondo Mundial concluiría su ciclo de financiamiento en los próximos años.

Ante esa realidad, indicó que el Gobierno dominicano asumió el déficit generado por la disminución de esos recursos y trabaja junto al Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de un Plan Nacional de Transición y Sostenibilidad.

"Nos estamos preparando para presentar un plan que asegure el mantenimiento de una respuesta nacional al VIH sólida, inclusiva y resiliente", expresó.

El país supera el primer objetivo de Onusida

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/dialogo-nacional-sobre-el-vih202606290014-365caa35.jpg La doctora Mónica Thormann habló sobre la situación actual de VIH en el país. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La directora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, Mónica Thormann, presentó la situación epidemiológica del país y destacó que la República Dominicana ya alcanzó la primera meta de la estrategia 95-95-95 impulsada por Onusida.

Según explicó, el 95.7 % de las personas estimadas con VIH conocen su diagnóstico, lo que representa un importante avance en la detección de la enfermedad. La meta es llevarlo al 100 % de la población.

Actualmente, en el país, unas 80,736 personas adultas y 681 niños con VIH están vinculados a los servicios de salud.





Sin embargo, señaló que el principal desafío ya no es identificar nuevos casos, sino mantener a los pacientes en tratamiento.

De las más de 81,000 personas diagnosticadas, 57,761 permanecen en tratamiento antirretroviral activo y 51,274 han alcanzado la supresión de la carga viral, equivalente al 60.3 % de la población estimada con VIH.

"Conseguimos el primer 95, pero aún tenemos que fortalecer la permanencia en tratamiento y lograr que más personas alcancen una carga viral indetectable", indicó.

Reducir el abandono del tratamiento

Las autoridades reconocieron que uno de los principales retos es recuperar a los pacientes que han abandonado la terapia antirretroviral.

Thormann explicó que el Servicio Nacional de Salud desarrolla estrategias de búsqueda activa, fortalecimiento de la consejería y grupos de apoyo para reincorporar a quienes dejaron de asistir a las consultas.

Atallah, por su parte, aseguró que el Estado mantiene disponibles los medicamentos y exhortó a quienes interrumpieron el tratamiento a regresar a los servicios de salud.

"Estamos aquí para ellos. Tenemos las mejores medicinas, estamos incorporando nuevas tecnologías y no hay excusas para no recibir el tratamiento", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/victor-atallah202606290002-15d7d49f.jpg El ministro Víctor Atallah ofreció las palabras centrales del evento. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El ministro también aclaró que el incremento de diagnósticos reportado recientemente no responde a una expansión acelerada de la epidemia, sino al fortalecimiento de las estrategias de detección.

"Cuando usted busca más, averigua más e indaga más, aparecen más casos. Esas personas ya estaban ahí; ahora las estamos encontrando para incorporarlas al tratamiento", explicó.

Avances reconocidos internacionalmente

Durante el encuentro, las autoridades destacaron que la República Dominicana ha fortalecido el acceso gratuito al tratamiento antirretroviral, mantiene un suministro continuo de medicamentos y actualizó sus guías clínicas conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Entre los principales logros figura la reducción de la transmisión maternoinfantil del VIH al 1.5 %, un indicador que acerca al país a la meta de eliminar esa vía de transmisión.

Como parte de esa estrategia, el Ministerio de Salud creó 17 unidades especializadas para atender embarazadas adolescentes con VIH, con el objetivo de garantizar un seguimiento oportuno y reducir el riesgo de transmisión al recién nacido.

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, enfatizó las cifras compartidas por Thormann de que más de 57,700 personas reciben actualmente tratamiento antirretroviral y más de 51,000 han alcanzado la supresión viral, resultados que reflejan una respuesta nacional basada en la evidencia científica y el trabajo conjunto entre el Estado, la cooperación internacional y las organizaciones comunitarias.

Sostenibilidad más allá del financiamiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/dialogo-nacional-sobre-el-vih202606290010-c977351a.jpg Betania Betances, representante de Onusida. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La representante regional de Onusida, Betania Betances, advirtió que el principal reto de la respuesta mundial al VIH ya no es construir los programas, sino sostenerlos.

Recordó que entre 2010 y 2025 las nuevas infecciones por VIH se redujeron de 2.1 millones a 1.2 millones en el mundo, mientras que las muertes relacionadas con el sida disminuyeron un 56 %, logros impulsados por décadas de inversión internacional.

No obstante, señaló que el financiamiento global comenzó a disminuir, lo que obliga a los países a fortalecer sus recursos internos y garantizar que la respuesta continúe siendo efectiva.

"La sostenibilidad no consiste solamente en mantener el tratamiento; consiste también en sostener las condiciones sociales que hacen posible que ese tratamiento llegue a quienes más lo necesitan", afirmó.

Las autoridades coincidieron en que el objetivo es preservar los avances alcanzados y cumplir el compromiso de poner fin al VIH como amenaza para la salud pública en 2030 mediante un modelo con mayor liderazgo nacional, financiamiento sostenible y una participación activa de las comunidades.