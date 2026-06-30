Hospital Marcelino Vélez Santana juramenta a su Comité Hospitalario de Trasplante

El ministro de Salud, Víctor Atallah, junto al Comité de Trasplante del Hospital Marcelino Vélez. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de Trasplante (CNT) y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort) juramentaron este martes al Comité Hospitalario de Trasplante del Hospital Marcelino Vélez Santana, en un acto encabezado por el ministro de Salud Pública y presidente del CNT, Víctor Atallah.

Atallah indicó que el fortalecimiento de los programas de trasplante contribuye a elevar la calidad de todo el sistema de salud, al tiempo que llamó a fomentar la cultura de la donación de órganos como un acto de solidaridad y amor al prójimo.

"El acto del trasplante es una bendición de Dios que ayuda a salvar vidas y se convierte en el más alto y más noble acto de humanidad que puede hacer una persona. La ciencia y la medicina hacen posible el trasplante, pero la solidaridad y la humanidad son las únicas que lo garantizan", dijo durante su discurso.

De igual manera, destacó que "en este hospital se reúnen todas las condiciones para que la medicina se ejerza al más alto nivel. Cuenta con instalaciones adecuadas, un personal comprometido, una dirección fortalecida, un cuerpo médico de excelencia, así como un patronato y un voluntariado que trabajan incansablemente por el bienestar de los pacientes".

De su lado, el director del Incort, José Juan Castillos Almonte, afirmó que la reactivación del Comité Hospitalario de Trasplante del Hospital Marcelino Vélez Santana representa un paso de gran relevancia en el contexto actual, marcado por una significativa disminución en la donación de órganos en el país.

Señaló que este centro de salud ha sido históricamente uno de los principales generadores de donantes, gracias, entre otros factores, a su capacidad instalada y a sus múltiples unidades de cuidados intensivos, donde se identifican potenciales donantes.

Primer hospital con espacio exclusivo

Asimismo, valoró el compromiso de las autoridades del hospital de habilitar un espacio exclusivo para el coordinador hospitalario de trasplante, lo que lo convertiría en el primer hospital público en disponer de un área destinada a realizar las entrevistas familiares en condiciones adecuadas.

Castillos Almonte reafirmó el respaldo de la institución para apoyar esta iniciativa y expresó su confianza en que el comité fortalecerá la donación de órganos, permitiendo que el Hospital Marcelino Vélez Santana continúe siendo uno de los principales centros generadores de órganos en la República Dominicana.

En tanto, el doctor Freddy Lachapelle, director general del centro hospitalario, expresó que "la juramentación del comité representa un paso firme hacia la consolidación de una cultura de trasplante en nuestro país. Teniendo la convicción de que con este equipo comprometido y altamente capacitado podremos continuar brindando esperanza y calidad de vida a quienes más lo necesitan".

Funciones del Comité

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/whatsapp-image-2026-06-30-at-43936-pm-35952605.jpeg Momento de la juramentación del Comité de Trasplantes. (FUENTE EXTERNA)

El Comité Hospitalario de Trasplante tiene como funciones principales la evaluación, seguimiento y notificación de pacientes candidatos a trasplante, así como velar por la ética y transparencia en cada procedimiento.

Con esta integración, el hospital se reafirma como una institución a la vanguardia de la medicina dominicana, comprometida con la excelencia y la vida.

Este nuevo comité está integrado por un equipo multidisciplinario encabezado por el Dr. Freddy Lachapelle, director general, y la Dra. Ingrid Herrera, coordinadora hospitalaria de trasplantes.

Asimismo, forman parte la Dra. Miriam Araujo, coordinadora de la Residencia de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos; la Dra. Ruth Pimentel, gerente de medicina interna; la Dra. Isis Eusebio, gerente de emergencias; el Dr. Ramón Eduardo Lee, gerente de cirugía; y el Dr. Rafael Ant. Calcaño, gerente de anestesiología.

El equipo se completa con la participación de la Dra. Dora Lantigua, gerente de nefrología; la Dra. Esther Pérez, coordinadora de neurología; la Dra. Ericka Reyes, coordinadora de neurocirugía; el Dr. Joseph Vargas, coordinador de ortopedia; el Dr. Leonardo Padilla, coordinador de oftalmología; Belkis Ferreras, gerente de enfermería; y Viviana Veras, encargada de laboratorio.