El CMD denuncia abandono de hospitales en Santiago Rodríguez

El Colegio Médico Dominicano (CMD) filial Santiago Rodríguez, liderada por Elvis Lami, presidente del gremio. ( ARCHIVO )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) filial Santiago Rodríguez denunció este miércoles las múltiples deficiencias que, asegura, afectan la atención de los pacientes en los hospitales de esa provincia en la Línea Noroeste.

Elvis Lami, presidente del gremio, señaló durante una rueda de prensa que una de los principales problemas es el deterioro de las instalaciones físicas del hospital de Monción.

Asimismo, el gremialista denunció la falta de médicos especialistas en los hospitales de Villa Los Almácigos, Monción y en el hospital general Santiago Rodríguez, ubicado en el municipio de Sabaneta.

El presidente del CMD también alertó sobre la carencia de equipos médicos esenciales en el hospital general Santiago Rodríguez, entre ellos un tomógrafo, un mamógrafo y bandejas quirúrgicas, lo que limita la capacidad de respuesta del centro de salud.

Otra de las preocupaciones expuestas por el galeno fue la falta de pago de las guardias presenciales a los médicos sonografistas, quienes, según indicó, ofrecen servicios durante jornadas de 24 horas sin recibir la remuneración correspondiente.

Afirmó que las carencias relatadas comprometen la calidad de los servicios de salud que recibe la población.

Demandas y respuestas

El médico, en representación del Colegio Médico, hizo un llamado al Servicio Nacional de Salud (SNS) y a la Regional de Salud para que atiendan las demandas planteadas.

Advirtió que esperan una respuesta en un plazo de 72 horas laborables para instalar una mesa de diálogo.

Expresó la necesidad de adoptar medidas inmediatas para mejorar las condiciones de los hospitales de Santiago Rodríguez.

Reacción oficial

Tras la denuncia, las autoridades provinciales del Servicio Nacional de Salud se comprometieron a canalizar las demandas planteadas ante las autoridades nacionales de la institución.