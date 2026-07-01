¿Ácido hialurónico, salicílico o retinoico? Especialista explica cuándo usar cada uno

La creciente popularidad de los productos para el cuidado de la piel ha incrementado el uso de ingredientes como el ácido hialurónico, el ácido glicólico, el ácido salicílico y el ácido retinoico. Sin embargo, especialistas advierten que cada uno cumple funciones distintas y su elección debe responder al tipo de piel y a las necesidades de cada persona.

El médico estético y antiedad, Hugo Ávila, explicó que el ácido hialurónico se caracteriza por su capacidad para hidratar la piel y fortalecer su barrera natural, por lo que puede utilizarse en la mayoría de los tipos de piel. Agregó que las presentaciones en crema suelen recomendarse para pieles secas, mientras que los sérums son una alternativa más ligera para pieles mixtas o grasas.

Funciones de los ácidos

En el caso del ácido glicólico, señaló que se trata de un exfoliante químico que favorece la renovación celular y mejora la luminosidad de la piel. Indicó que suele recomendarse para personas con piel mixta o grasa y con manchas o textura irregular, aunque puede resultar irritante en pieles sensibles o muy secas.

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Ávila indicó que el ácido salicílico está orientado principalmente al tratamiento de pieles grasas o con tendencia al acné, debido a que ayuda a controlar la producción de grasa, promueve la renovación de la piel y contribuye a reducir la obstrucción de los poros. No obstante, precisó que su uso debe ser evaluado por un profesional, ya que no todos los tipos de acné requieren el mismo tratamiento.

Sobre el ácido ascórbico, conocido como vitamina C, explicó que destaca por su acción antioxidante y por estimular la producción de colágeno, además de aportar luminosidad. Sin embargo, aclaró que no siempre constituye la primera opción para tratar las manchas y que algunas pieles pueden presentar sensibilidad según la concentración del producto.

Respecto al ácido retinoico, el especialista afirmó que es uno de los activos más utilizados en tratamientos contra el envejecimiento cutáneo y el acné, debido a su capacidad para estimular la renovación celular y la producción de colágeno. Advirtió, sin embargo, que puede provocar irritación, enrojecimiento y descamación, por lo que recomienda incorporarlo de forma gradual y bajo orientación médica.

Recomendaciones médicas

El médico recordó que el uso de estos ingredientes debe ir acompañado de protector solar de amplio espectro durante el día, ya que algunos aumentan la sensibilidad de la piel a la radiación ultravioleta.

Asimismo, recomendó evitar la combinación de varios ácidos sin asesoría profesional y acudir a una evaluación dermatológica o de medicina estética antes de iniciar una rutina con este tipo de activos, a fin de reducir el riesgo de reacciones adversas y obtener resultados acordes con las características de cada piel.