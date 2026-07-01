Hospital Materno de Higüey investiga presuntas irregularidades en emisión de certificados de nacido vivo

El Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia informó este miércoles que activó sus protocolos institucionales e inició un proceso de investigación, luego de tener conocimiento de una presunta irregularidad relacionada con la emisión de certificados de nacido vivo, caso que actualmente está siendo investigado por las autoridades competentes.

A través de un comunicado, el centro de salud explicó que, tan pronto tuvo conocimiento de la situación, puso en marcha los procedimientos establecidos para estos casos y remitió el proceso a las instancias correspondientes.

La institución indicó que, en respeto al debido proceso y para no afectar el curso de las investigaciones, no ofrecerá comentarios adicionales sobre aspectos específicos del caso mientras las pesquisas permanezcan en desarrollo.

Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y la protección de la integridad de los procesos institucionales, al tiempo que aseguró que, de comprobarse actuaciones contrarias a las normas, serán aplicadas las medidas correspondientes conforme al marco legal vigente.

Investigación en curso

La investigación surge luego de que trascendiera la denuncia sobre una presunta red que habría cobrado dinero para emitir o gestionar documentos relacionados con recién nacidos de nacionalidad haitiana en ese centro asistencial.

Colegio Médico pide respetar el debido proceso

Sobre el caso, el presidente de la filial La Altagracia del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Marcos Pérez Santana, rechazó cualquier conducta que contravenga los principios éticos de la profesión médica, aunque insistió en que deben esperarse los resultados de la investigación antes de emitir conclusiones.

"Como presidente de la filial La Altagracia del Colegio Médico Dominicano, rechazamos de manera categórica cualquier acción que atente contra la ética médica, la legalidad y la confianza que la sociedad deposita en los profesionales de la salud. No obstante, entendemos que se trata de una investigación en curso y, por respeto al debido proceso, debemos esperar que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes", expresó.

Pérez Santana consideró que sería prematuro afirmar que se trata de una práctica extendida dentro del sistema de salud.

"En este momento sería irresponsable hacer generalizaciones. Corresponde a las autoridades determinar el alcance de la investigación. No podemos permitir que un caso bajo investigación sirva para desacreditar a todo el personal médico, que en su inmensa mayoría ejerce su profesión con ética, compromiso y vocación de servicio", manifestó.

El dirigente gremial confirmó que la filial conoce la identidad del médico que está siendo investigado, tras recibir una notificación de la Subdirección Médica del hospital.

"Sabemos quién es el doctor cuestionado porque la Subdirección Médica previamente nos informó de que tienen un proceso de investigación en curso con el doctor, no porque el doctor se haya acercado a nosotros como colegiado", explicó.

En cuanto a las posibles sanciones, indicó que, si se comprueba la responsabilidad del profesional tras agotarse el debido proceso, el Colegio Médico podrá aplicar las medidas disciplinarias previstas en sus reglamentos y en el Código de Ética, incluyendo amonestaciones, suspensión de derechos gremiales y otras sanciones internas, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan.

Pérez Santana precisó que, hasta el momento, la filial provincial no ha recibido el expediente oficial del caso y desconoce el alcance de las investigaciones, aunque aseguró que el gremio mantiene disposición de colaborar con las autoridades.

"El Colegio Médico Dominicano no encubre actuaciones irregulares, pero tampoco condena a ningún profesional sin que exista una investigación seria y las pruebas de lugar", concluyó.