Red Nacional de Trauma amplía cobertura con nuevos hospitales, helipuertos y áreas de emergencia

Hospital Traumatológico de Azua, que se suma a la Red Nacional de Trauma. ( FUENTE EXTERNA )

La Red Nacional de Trauma cuenta actualmente con cinco hospitales especializados, cerca de 60 áreas de emergencias remozadas y una red de helipuertos en expansión como parte de la estrategia del Servicio Nacional de Salud (SNS) para fortalecer la atención a víctimas de accidentes de tránsito y reducir la mortalidad asociada a este tipo de lesiones.

La iniciativa, puesta en marcha en 2024, busca garantizar que los pacientes traumatizados reciban atención especializada en el menor tiempo posible mediante la ampliación de la infraestructura hospitalaria, la coordinación entre centros de salud y la optimización de los traslados.

Además de los hospitales traumatológicos Dr. Darío Contreras, Dr. Ney Arias Lora y Profesor Juan Bosch, en La Vega, la red incorporó los hospitales especializados de Higüey y Azua, con lo que suma cinco centros dedicados a la atención de trauma bajo la administración del SNS.

A través de una nota de prensa, el organismo informó que también construye nuevos hospitales traumatológicos en Sosúa y San Cristóbal, además de una Unidad Traumatológica en el Hospital Regional Luis L. Bogaert, con el propósito de ampliar la cobertura en zonas estratégicas del país.





Como parte del fortalecimiento de la red, el SNS desarrolla una plataforma de monitoreo que permitirá conocer en tiempo real la capacidad operativa y los principales indicadores de los hospitales traumatológicos, con el objetivo de facilitar la gestión de los recursos y la toma de decisiones.

Asimismo, los cinco hospitales especializados aplican un Protocolo Nacional de Atención en Trauma para estandarizar los procedimientos y mejorar la respuesta durante la atención y el traslado de los pacientes.

De acuerdo con los datos del SNS, la Red Nacional de Trauma registra una supervivencia superior al 98 %, una mortalidad intrahospitalaria inferior al 2 % y una tasa de infecciones también por debajo del 2 %. Además, el tiempo promedio de rotación de camas y de los procedimientos quirúrgicos se sitúa entre tres y cuatro días.

Red de helipuertos

El fortalecimiento de la atención también incluye la expansión de la Red Nacional de Helipuertos, destinada a agilizar el traslado aéreo de pacientes en estado crítico.

Actualmente funcionan helipuertos en los hospitales Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, Profesor Juan Bosch, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, el Hospital Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, y el Hospital Ángel Contreras, en Monte Plata.

Mientras tanto, avanzan los trabajos para habilitar nuevas plataformas en el Hospital Traumatológico de Azua, el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en Santiago, y el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey.

Emergencias y cuidados intensivos

El SNS informó, además, que ha remozado y equipado cerca de 60 áreas de emergencias en hospitales de todo el país para fortalecer la atención inicial de los pacientes traumatizados y facilitar su estabilización antes de ser referidos a un centro especializado.

La estrategia también contempla una mayor coordinación entre las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que permite conocer la disponibilidad de camas, equipos e insumos para pacientes en estado crítico y agilizar los traslados cuando son necesarios.

Según el organismo, estas acciones forman parte del proceso de modernización de la Red Pública de Salud para mejorar la respuesta ante emergencias y ofrecer atención especializada de manera oportuna.