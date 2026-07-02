"Epidemia de las cesáreas": casi siete de cada 10 partos en República Dominicana son por esta vía
La encuesta ENHOGAR-MICS 2025 revela que el 68.2 % de los nacimientos ocurre mediante cesárea
En los centros privados la proporción alcanza el 87.9 %
La cesárea se ha convertido en la forma predominante de nacimientos en el país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), publicada este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Este informe indica que el 68.2 % de los partos registrados en los dos años previos a la encuesta, es decir entre finales de 2023 y de 2025, se realizó mediante este procedimiento quirúrgico, mientras que solo el 31.8 % fue por vía vaginal.
Los resultados muestran una diferencia notoria entre los sectores público y privado, puesto que en los establecimientos privados, el 87.9 % de los partos se practicó por cesárea y apenas el 12.1 % fue vaginal.
Mientras que en los centros públicos, aunque la cesárea también predominó, la proporción fue menor, con un 51.8 %, frente a un 47.2 % de partos vaginales.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que una tasa de cesáreas aceptable sería del 10 % al 15 % de los nacimientos.
Más frecuentes entre mujeres con mayor educación e ingresos
La encuesta también identifica que entre las mujeres con educación universitaria o superior, el 81.7 % de los nacimientos ocurrió mediante cesárea, porcentaje que desciende a 66.1 % entre quienes alcanzaron la educación secundaria y a 48.9 % entre las que solo cursaron primaria o básica.
En tanto por nivel de riqueza, la cesárea fue más común entre las mujeres del quintil de mayores ingresos, donde alcanzó el 84.4 %, mientras que en el quintil más pobre representó el 55.7 % de los partos.
Asimismo, el procedimiento fue más frecuente entre las mujeres de mayor edad. En el grupo de 35 a 49 años, el 73.1 % de los nacimientos se produjo por cesárea, frente al 68.8 % entre las mujeres de 20 a 34 años y el 58.8 % entre las adolescentes de 15 a 19 años.
La mayoría de los partos ocurre en centros públicos
Pese al predominio de las cesáreas, la encuesta muestra que la mayoría de los nacimientos ocurre en establecimientos públicos.
El 51.2 % de las mujeres de 15 a 49 años cuyo último hijo nació en los dos años anteriores a la entrevista dio a luz en un centro de salud del sector público, mientras que el 46.7 % lo hizo en centros privados y el 2.1 % restante en otros lugares.
En las zonas rurales, la dependencia del sistema público es mayor, ya que el 59.3 % de los partos ocurrió en hospitales públicos, frente al 38.6 % en centros privados. En las zonas urbanas, la distribución fue más equilibrada, con un 49.6 % de nacimientos en establecimientos privados y un 48.3 % en el sector público.
La encuesta también encontró diferencias en el inicio temprano de la lactancia según el tipo de parto.
Indica que entre los recién nacidos por parto vaginal, el 35.4 % fue amamantado durante la primera hora después del nacimiento, mientras que entre los nacidos por cesárea esa proporción se reduce al 16.4 %, menos de la mitad.