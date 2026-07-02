"Epidemia de las cesáreas": casi siete de cada 10 partos en República Dominicana son por esta vía

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que una tasa de cesáreas aceptable sería del 10 % al 15 % de los nacimientos. ( FUENTE EXTERNA )

La cesárea se ha convertido en la forma predominante de nacimientos en el país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), publicada este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Este informe indica que el 68.2 % de los partos registrados en los dos años previos a la encuesta, es decir entre finales de 2023 y de 2025, se realizó mediante este procedimiento quirúrgico, mientras que solo el 31.8 % fue por vía vaginal.

Los resultados muestran una diferencia notoria entre los sectores público y privado, puesto que en los establecimientos privados, el 87.9 % de los partos se practicó por cesárea y apenas el 12.1 % fue vaginal.

Mientras que en los centros públicos, aunque la cesárea también predominó, la proporción fue menor, con un 51.8 %, frente a un 47.2 % de partos vaginales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que una tasa de cesáreas aceptable sería del 10 % al 15 % de los nacimientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/screenshot-2026-07-02-183809-fcf27169.png Tipos de partos. (ONE)

Más frecuentes entre mujeres con mayor educación e ingresos

La encuesta también identifica que entre las mujeres con educación universitaria o superior, el 81.7 % de los nacimientos ocurrió mediante cesárea, porcentaje que desciende a 66.1 % entre quienes alcanzaron la educación secundaria y a 48.9 % entre las que solo cursaron primaria o básica.

En tanto por nivel de riqueza, la cesárea fue más común entre las mujeres del quintil de mayores ingresos, donde alcanzó el 84.4 %, mientras que en el quintil más pobre representó el 55.7 % de los partos.

Asimismo, el procedimiento fue más frecuente entre las mujeres de mayor edad. En el grupo de 35 a 49 años, el 73.1 % de los nacimientos se produjo por cesárea, frente al 68.8 % entre las mujeres de 20 a 34 años y el 58.8 % entre las adolescentes de 15 a 19 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/screenshot-2026-07-02-183820-0be7bae4.png (ONE)

La mayoría de los partos ocurre en centros públicos

Pese al predominio de las cesáreas, la encuesta muestra que la mayoría de los nacimientos ocurre en establecimientos públicos.

El 51.2 % de las mujeres de 15 a 49 años cuyo último hijo nació en los dos años anteriores a la entrevista dio a luz en un centro de salud del sector público, mientras que el 46.7 % lo hizo en centros privados y el 2.1 % restante en otros lugares.

En las zonas rurales, la dependencia del sistema público es mayor, ya que el 59.3 % de los partos ocurrió en hospitales públicos, frente al 38.6 % en centros privados. En las zonas urbanas, la distribución fue más equilibrada, con un 49.6 % de nacimientos en establecimientos privados y un 48.3 % en el sector público.

Cesárea y lactancia La encuesta también encontró diferencias en el inicio temprano de la lactancia según el tipo de parto. Indica que entre los recién nacidos por parto vaginal, el 35.4 % fue amamantado durante la primera hora después del nacimiento, mientras que entre los nacidos por cesárea esa proporción se reduce al 16.4 %, menos de la mitad.