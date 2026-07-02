La leptospirosis suma 196 casos y 15 muertes en República Dominicana en lo que va de 2026

Los roedores, a través de su orina, son los principales transmisores de leptospirosis. ( FUENTE EXTERNA )

Los casos confirmados de leptospirosis en República Dominicana ascendieron a 196 durante las primeras 24 semanas de este año 2026, con un acumulado de 15 defunciones, de acuerdo con el más reciente boletín de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

El informe correspondiente a la semana epidemiológica 24, que va del 12 al 20 de junio, muestra que, aunque durante la última semana no se notificaron nuevos casos confirmados, la enfermedad mantiene una tendencia ascendente.

En comparación con el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 58 casos, el incremento es de 229 %.

De 350 casos sospechosos analizados hasta la fecha, Puerto Plata concentra 102 de ellos. San José de Ocoa y el Distrito Nacional completan las provincias con mayor cantidad de casos recientes.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica cuya transmisión suele incrementarse durante períodos de lluvias e inundaciones, por lo que el Ministerio de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica permanente para detectar oportunamente nuevos casos y evitar brotes.

Dengue

En contraste, el dengue continúa mostrando una tendencia descendente. Entre las semanas epidemiológicas 1 y 24 se confirmaron 138 casos, seis menos que los 144 registrados en el mismo período de 2025, lo que representa una reducción de 4 %.

Durante la semana analizada se confirmaron seis nuevos casos y los serotipos identificados correspondieron a dengue D2 y dengue no tipificado.

Malaria

La malaria también mantiene una reducción significativa. En la semana 24 se confirmó un caso, correspondiente a un residente del foco activo de Azua, para un acumulado nacional de 98 casos en lo que va del año, muy por debajo de los 590 confirmados durante el mismo período de 2025, equivalente a una disminución de 84 %.

Los casos continúan concentrándose en los focos de Azua y San Juan.

Virus respiratorios

Respecto a los virus respiratorios, el boletín indica que la circulación permanece dentro de los niveles esperados para la temporada.

Los casos de enfermedad tipo influenza se mantienen por debajo de la zona de seguridad del corredor endémico, mientras que las infecciones respiratorias agudas graves permanecen en niveles considerados normales.

Entre las muestras analizadas predominó el coronavirus SARS-CoV-2, seguido por influenza A (H3N2) y adenovirus.

Se reportaron 54 casos de Infección Respiratoria Aguda (IRAG).

Una semana sin muertes maternas

En materia de mortalidad materna, Salud Pública notificó que durante la semana epidemiológica 24 no se registraron defunciones. El acumulado del año es de 58 muertes maternas, frente a 85 reportadas en igual período de 2025, una reducción de 32 %.

Las muertes infantiles también muestran una tendencia favorable. Hasta la semana 24 se han registrado 729 defunciones de menores de un año, frente a 798 en el mismo período del año anterior, para una disminución acumulada de 9 %, según el boletín epidemiológico.