CMD convoca a paro nacional de 24 horas tras el arresto de dos médicos en La Vega

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, ofreció una rueda de prensa donde convocó a un paro nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó un paro nacional de 24 horas a partir de las 8:00 de la mañana del martes 7 de julio, en rechazo al arresto de dos médicos en la provincia de La Vega por un presunto caso de mala práctica médica, al considerar que la actuación de la Fiscalía constituye un abuso del poder judicial y un precedente que criminaliza el ejercicio de la medicina.

La convocatoria fue anunciada en una rueda de prensa donde el presidente del gremio, Luis Peña Núñez, afirmó que el apresamiento de los dos galenos se produjo sin que se agotara el debido proceso ni se realizaran las investigaciones técnicas y periciales correspondientes.

El CMD sostuvo que recurrir al arresto como primera medida coercitiva representa una "afrenta" para el ejercicio de la medicina y vulnera los derechos fundamentales de los profesionales involucrados.

"Esta acción judicial no solo vulnera los derechos fundamentales del profesional afectado, sino que sienta un precedente peligroso que criminaliza el acto médico", expresó Peña Núñez.

Reformas al Código Penal

El gremio también manifestó su preocupación por la entrada en vigor de las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, al advertir que este tipo de actuaciones judiciales podría repetirse con mayor frecuencia bajo el nuevo marco legal.

Según explicó, existe un intento de utilizar los organismos de investigación para intimidar a los profesionales de la salud mediante procesos penales relacionados con presuntas malas prácticas médicas, sin tomar en cuenta la complejidad inherente al ejercicio clínico.

"No permitiremos que la fiscalía utilice la prisión como una herramienta de presión mediática o punitiva. Observamos con estupor cómo se abusa de la fuerza para encarcelar a un colega a través del Dicrim (Dirección Central de Investigación), ignorando que en el acto médico pueden existir riesgos inherentes que no constituyen en ninguna circunstancia un delito penal", indicó el CMD.

"Una simple denuncia, querella, se convirtió en un apresamiento, que los fueron a buscar a la clínica, con el Dicrim, que ni siquiera los citaron, violando los derechos fundamentales estatuidos en la Constitución de la República", insistió.

El presidente de la entidad reiteró que las denuncias por presunta mala práctica deben ser conocidas conforme a los procedimientos legales establecidos, privilegiando las evaluaciones médico-legales antes de imponer medidas coercitivas contra los profesionales de la salud.

"Es el resultado de un abuso de poder desmedido. El Colegio Médico, óigase bien, no vamos a permitir este tipo de atropello", reclamó.

Asimismo, advirtió que este tipo de decisiones puede fomentar una "medicina defensiva", en la que los médicos modifiquen su práctica para reducir el riesgo de enfrentar procesos judiciales, lo que, a juicio del gremio, terminaría afectando la calidad de la atención a los pacientes.

Como respuesta a la situación, el Colegio Médico Dominicano informó que permanecerá en sesión permanente y convocó un paro nacional de labores por 24 horas, a partir de las 8:00 de la mañana del martes 7 de julio.

Se mantendrá la atención a los pacientes de Emergencia, los ingresados y los de cuidado crítico.

Médicos no están solos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/whatsapp-image-2026-07-03-at-23016-pm-9c469096.jpeg La Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano. (FUENTE EXTERNA)

De su lado, el pasado presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, intervino para advertir que cuando se habla de médicos se trata de un gremio unido donde se respaldan unos a otros.

"¿Nos estamos volviendo locos? ¿Es locos que estamos? Los médicos no están solos. Usted puede abusar de otro tipo de sector, pero abusar de los médicos les va a dar trabajo, señores jueces, fiscales", comentó.

El CMD concluyó haciendo un llamado a las autoridades judiciales a detener lo que calificó como atropellos contra los profesionales de la salud y aseguró que agotará todos los mecanismos necesarios para defender a sus miembros y preservar la dignidad del ejercicio médico.

"No escatimaremos esfuerzos en la defensa de nuestros médicos y en la dignidad del ejercicio de la medicina a nivel nacional", dijo Peña Núñez al finalizar el encuentro.