El 33.1 % de criollas de 18 a 49 años tuvo pareja siendo menor

La pobreza y la baja escolaridad elevan la incidencia de uniones tempranas, según la ONE. ( FUENTE EXTERNA )

El 33.1 % de las mujeres dominicanas de entre 18 y 49 años se unió por primera vez antes de cumplir los 18 años, mientras que el 11.3 % lo hizo antes de los 15 años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), publicados ayer por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Los datos muestran que, aunque las uniones tempranas han disminuido entre las generaciones más jóvenes, el fenómeno sigue afectando a una parte importante de la población femenina.

Indica que, entre las mujeres de 20 a 24 años, el porcentaje que se unió antes de los 18 años es de 27.6 %, mientras que el 9.5 % inició una unión antes de los 15 años.

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El informe presenta los porcentajes por grupos de edad, la mayor incidencia de uniones antes de los 18 años se registra entre las mujeres de 40 a 44 años, con un 38.3 %, mientras que el porcentaje más alto de uniones antes de los 15 años corresponde al grupo de 35 a 39 años, con 13.5 %.

Diferencias regionales

La encuesta también muestra diferencias según la región de residencia. Enriquillo presenta la mayor proporción de mujeres de 18 a 49 años que se casaron o unieron antes de los 15 años, con un 17.2 %, y también encabeza los matrimonios o uniones.

Le siguen Cibao Noroeste, con 14.6 % antes de los 15 años y 39.2 % antes de los 18, y El Valle, con 12.8 % y 38.3 %, respectivamente.

En contraste, Ozama o Metropolitana registra los porcentajes más bajos: 9.1 % de las mujeres se unieron antes de los 15 años y 27.8 % antes de los 18.

Zonas rurales y menor escolaridad

La ENHOGAR-MICS 2025 también identifica diferencias relacionadas a las condiciones socioeconómicas. Indica que, entre las adolescentes de 15 a 19 años, el 15 % de quienes viven en zonas rurales están actualmente casadas o en unión, frente al 11 % de las residentes en zonas urbanas.

Asimismo, la prevalencia es mayor entre quienes alcanzaron únicamente el nivel de educación primaria o básica (25.6 %), en comparación con aquellas con educación universitaria o superior (5.7 %).

Por nivel de riqueza, el 22.8 % de las adolescentes pertenecientes al quintil más pobre está casada o en unión, mientras que entre las del quintil más rico la proporción desciende a 2.6 %.

Un problema que limita oportunidades La ONE recuerda que el derecho al libre y pleno consentimiento para contraer matrimonio está reconocido internacionalmente y que este no puede considerarse plenamente válido cuando una de las partes es menor de edad. La publicación señala que, aunque en la República Dominicana la Ley 1-21 eliminó las excepciones legales que permitían el matrimonio infantil, las uniones tempranas y las relaciones entre adultos y adolescentes han persistido como prácticas comunes. Además, dice que, en muchas partes del mundo, los padres fomentan el matrimonio de sus hijas mientras aún son niñas con la expectativa de que el matrimonio les aporte beneficios económicos y sociales, además de aliviar las cargas financieras del hogar. Pero señala que, en la práctica, el matrimonio infantil compromete el desarrollo de las niñas y, a menudo, resulta en embarazos tempranos y aislamiento social, junto con bajos niveles educativos y escasa formación laboral, lo que refuerza la naturaleza de género de la pobreza.