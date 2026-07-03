SNS suspende a médico tras investigación de certificados de nacido vivo en Hospital de Higüey

El caso trascendió luego de la denuncia sobre una presunta irregularidad relacionada con la emisión de certificados de nacido vivo en el Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDI )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que suspendió por 60 días de sus funciones al colaborador involucrado en el proceso de investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la emisión de certificados de nacido vivo en el Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey.

La institución explicó que durante ese período se desarrollará el proceso disciplinario correspondiente y el Comité de Ética conocerá el expediente.

"En este caso se tomaron las medidas que corresponden de acuerdo con la gravedad de la situación. Mientras se lleva a cabo el proceso disciplinario y el Comité de Ética conoce el caso, el colaborador fue suspendido de sus funciones. Por el momento no podemos ofrecer más detalles hasta que ese proceso concluya", expresó el SNS.

Se recuerda que el caso trascendió luego de la denuncia sobre una presunta irregularidad relacionada con la emisión de certificados de nacido vivo en el Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia.

Protocolos institucionales

Tras conocerse la situación, el centro de salud informó que activó los protocolos institucionales correspondientes e inició un proceso de investigación, el cual se encuentra en manos de las instancias competentes.

En un comunicado, el hospital indicó que, en respeto al debido proceso y para no afectar el curso de las investigaciones, no emitirá comentarios adicionales sobre aspectos específicos del caso mientras este permanezca en desarrollo.

Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y la protección de la integridad de los procesos institucionales, al tiempo que aseguró que, de comprobarse actuaciones contrarias a las normas, serán aplicadas las medidas correspondientes conforme al marco legal vigente.

Sobre el caso, el presidente de la filial La Altagracia del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Marcos Pérez Santana, manifestó que el gremio rechaza cualquier acción que atente contra la ética médica, aunque llamó a respetar el debido proceso mientras las autoridades concluyen las investigaciones.

Pérez Santana informó que la filial fue notificada por la Subdirección Médica del hospital de que existe un proceso de investigación contra un médico, aunque precisó que el CMD no ha recibido el expediente oficial ni conoce el alcance de las pesquisas. Agregó que, de comprobarse responsabilidades, el gremio evaluará la apertura del procedimiento disciplinario correspondiente, respetando el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.