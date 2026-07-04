Un hospital móvil, 40 médicos y atención especializada: la misión dominicana en Venezuela

Un equipo de médicos dominicanos, encabezado por el ministro de Salud Pública, partió este sábado a Venezuela para atender a víctimas del terremoto. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Un equipo de médicos dominicanos, encabezado por el ministro de Salud Pública, partió la mañana de este sábado hacia Venezuela para brindar asistencia humanitaria a las personas afectadas por los recientes terremotos que sacudieron ese país.

La brigada está integrada por unas 40 personas, entre médicos de distintas especialidades, personal de apoyo sanitario y técnicos en saneamiento, quienes tendrán a su cargo la instalación y operación de un hospital móvil en una de las zonas más impactadas por el desastre.

El ministro informó que un grupo de seis especialistas viajó previamente como avanzada para coordinar el despliegue de la misión, mientras que este sábado salió el resto del personal para completar el equipo.

"Vamos a desplegar el hospital móvil e instalarlo en una zona donde ya hay entre 2,000 y 3,000 personas esperando atención médica", expresó el funcionario antes de abordar el vuelo.

Hasta cuando sea necesario

Explicó que la misión permanecerá inicialmente durante 15 días, aunque el personal podrá ser relevado y la asistencia prolongarse en función de las necesidades que determinen las autoridades.

Aunque confirmó que el hospital será instalado en el estado de La Guaira, señaló que el punto exacto aún no ha sido definido, ya que las autoridades venezolanas continúan realizando evaluaciones sobre el terreno para identificar las áreas de mayor necesidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-65940-am-62214f41.jpeg Un equipo de médicos dominicanos, encabezado por el ministro de Salud Pública, partió este sábado a Venezuela para atender a víctimas del terremoto. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Servicios que ofrecerán

El hospital móvil contará con servicios de emergencia, medicina interna, medicina familiar, ginecología y obstetricia, pediatría, salud mental, cirugía menor, atención de partos, laboratorio clínico, electrocardiografía y sonografía, entre otros.

De acuerdo con el ministro, la unidad tendrá capacidad para atender entre 150 y 200 pacientes diarios en las diferentes áreas médicas.

La misión también incluye labores de saneamiento y producción de agua potable, para lo cual fueron enviados técnicos especializados, generadores eléctricos y otros equipos destinados a garantizar el funcionamiento del hospital y mejorar las condiciones sanitarias en la zona afectada.

Liderazgo en la respuesta de emergencia

La República Dominicana fue de las primeras delegaciones internacionales en llegar a la zona afectada tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.

Por disposición del presidente Luis Abinader, un equipo especializado de búsqueda y rescate arribó al país sudamericano apenas un día después de la tragedia. Este primer contingente estuvo integrado por especialistas del Grupo de Búsqueda y Rescate de Estructuras Colapsadas de la Fuerza Aérea Dominicana (USAR), cuya misión principal es intervenir en zonas donde se reportan personas atrapadas bajo los escombros.

Para canalizar la asistencia, el Gobierno dominicano activó la "Operación Quisqueya Solidaria 2026", un dispositivo integral que articula múltiples frentes de apoyo:

Asistencia Humanitaria y Médica: además del personal de rescate, el Ministerio de Salud Pública preparó misiones con médicos y un hospital móvil para brindar atención sanitaria directa. El operativo incluye una respuesta humanitaria internacional y apoyo logístico para enfrentar la crisis.

Protección a Nacionales: la misión, encabezada por Miguel Reyes Taveras, trabaja activamente en la localización de dominicanos en situación de vulnerabilidad, facilitando su comunicación con familiares y coordinando retornos seguros. Hasta el momento, se ha logrado el retorno de 11 peloteros dominicanos y otro grupo de 15 dominicanos.

Impacto de la tragedia y continuidad del apoyo

Nueve días después de los sismos, la situación en Venezuela sigue siendo crítica, con un balance oficial que ha ascendido a 2,645 muertos y 12,666 heridos. En regiones como La Guaira, las familias mantienen la esperanza de hallar sobrevivientes, solicitando que se refuerce la búsqueda y la remoción de escombros.

En este contexto, la República Dominicana mantiene su compromiso de asistencia a través de equipos especializados y coordinación consular permanente, consolidando su política exterior de protección y respuesta rápida ante crisis internacionales.