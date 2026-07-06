El Colegio Médico Dominicano (CMD) ratificó este lunes el paro nacional de 24 horas convocado para este martes 7 de julio, en protesta por el arresto del cirujano buco maxilofacial William Almánzar y su asistente clínico en la provincia de La Vega, quienes enfrentan un proceso por un presunto caso de mala práctica médica.

A través de una rueda de prensa, Luis Peña Núñez, presidente del CMD, reiteró que la jornada de protesta iniciará a las 8:00 de la mañana y se desarrollará en todo el territorio nacional.

"El Colegio Médico Dominicano ratifica de manera firme y contundente el llamado a paro en el servicio de salud a nivel nacional por 24 horas, programado para iniciar mañana, martes, a partir de las 8:00 de la mañana hasta el miércoles a las 8:00 de la mañana", dijo.

El CMD sostuvo que la medida responde a lo que considera "arbitrariedades y abusos de poder" que afectan el ejercicio de la medicina, al tiempo que acusó a la Fiscalía de La Vega de mantener privados de libertad al médico y a su hermano, quien trabaja como su asistente, por un período que, según afirma, supera las 48 horas.

El gremio calificó la detención como una violación al debido proceso y a los derechos fundamentales de ambos profesionales, al sostener que no se han respetado las garantías constitucionales durante el proceso.

Asimismo, Peña Núñez defendió el papel de los asistentes clínicos dentro de la práctica médica y consideró que intentar responsabilizar penalmente tanto al médico como a su colaborador constituye un precedente preocupante para el ejercicio profesional.

"El médico es un profesional presto para dar todo de sí, cuidando a los demás; su naturaleza es sanar, nunca hacer daño", expresó Peña Núñez.

El CMD también insistió en que la actuación del Ministerio Público representa una advertencia sobre las implicaciones que, a su juicio, podría tener la aplicación del nuevo Código Penal para los profesionales de la salud, al entender que aumentaría su vulnerabilidad frente a procesos penales derivados del ejercicio médico.

Pacientes críticos serán atendidos

Pese a la suspensión de labores, el gremio aseguró que durante el paro continuarán ofreciéndose los servicios en las áreas críticas, incluyendo las emergencias, las unidades de cuidados intensivos (UCI) y la atención a los pacientes hospitalizados.

El Colegio Médico Dominicano exigió la liberación inmediata del doctor Almánzar y anunció que permanecerá en sesión permanente mientras da seguimiento al caso.

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