Cruz Roja se ofrece a capacitar empresas en primeros auxilios y facilitar botiquines

El director general de la Cruz Roja, Blaurio Alcántara, explicó que la institución cuenta con personal capacitado, experiencia en la atención de emergencias. ( FUENTE EXTERNA )

La Cruz Roja Dominicana (CRD) informó este martes que está en capacidad de ofrecer a las empresas capacitación en primeros auxilios y suplir los botiquines exigidos por la resolución 09-26 del Ministerio de Trabajo, que establece nuevas disposiciones sobre atención de emergencias en los centros laborales.

El director general de la CRD, Blaurio Alcántara, explicó que la institución cuenta con personal capacitado, experiencia en la atención de emergencias y el aval legal para impartir entrenamientos en primeros auxilios dirigidos a trabajadores.

"En la Cruz Roja estamos en capacidad de suplir la cantidad y las categorías de botiquines que la resolución 09-26 dispone que debe tener cada centro de trabajo, independientemente del número de trabajadores y del nivel de riesgo, así como todos los insumos necesarios para cumplir ese mandato legal", afirmó Alcántara.

Indicó que el Centro de Capacitación de la institución cuenta con el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales que certifican la calidad de sus programas y dispone del respaldo logístico para atender la demanda de las empresas que deben adecuarse a la normativa.

Resolución 09-26 del Ministerio de Trabajo

La resolución 09-26, emitida por el Ministerio de Trabajo el 29 de abril de 2026, actualiza las reglas sobre el uso de botiquines, primeros auxilios y atención de emergencias en todos los centros de trabajo con dos o más empleados.

La disposición establece criterios técnicos sobre la cantidad y el contenido de los botiquines, de acuerdo con la clasificación de riesgos de cada empresa.

Alcántara valoró la actualización de la normativa al considerar que contribuye a fortalecer la seguridad en los lugares de trabajo, proteger a los empleados y reforzar la confianza y la imagen de las empresas.