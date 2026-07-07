La jornada de protesta, convocada por el Colegio Médico Dominicano (CMD) durante 24 horas en rechazo al arresto en La Vega del cirujano bucomaxilofacial William Almánzar y su asistente clínico, Franklyn Almánzar, tomó por sorpresa a numerosos usuarios que llegaron desde tempranas horas en busca de atención médica en distintos hospitales del país.

Tal es el caso de Michelle, quien se trasladó desde Samaná al Hospital Infantil Robert Reid Cabral -en el Distrito Nacional- junto a su hijo de tres años para que fuera examinado por las convulsiones que presenta.

“Salí de mi casa a las 2:00 de la mañana para tomar la guagua de las 4:00. A las 10:00 ya estaba en la Duarte y cuando llegué aquí, me encontré esto vacío. No tengo familia en la capital, no tengo dónde quedarme; será dormir en un banco aquí, en el hospital, si me dejan”, relató la joven madre.

El área de Facturación del hospital estaba completamente vacía, solo había dos empleados detrás del mostrador, quienes les indicaban a los pacientes que las consultas habían sido suspendidas a causa del paro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/07062026-huelga-nacional--del-cmd-joliver-brito202607070045-3b9f1eba.jpg Área de Facturación del Hospital Robert Reid Cabral. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Como Michelle, otros pacientes acudieron a distintos centros de la red pública sin conocer que las consultas electivas habían sido suspendidas por el paro, por lo que tuvieron que reprogramar sus citas o regresar a sus hogares sin recibir la atención prevista.

“Tengo cuatro meses con estos hierros en la pierna, ya me los quiero quitar, tenía cita para hoy pero ahora me la movieron para el día 11”, dijo Luis, visiblemente decepcionado.

El hombre, residente en San Luis, se había trasladado solo al Hospital Darío Contreras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/07062026-huelga-nacional--del-cmd-joliver-brito202607070003-5662f592.jpg Luis, a su salida del Hospital Darío Contreras. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Con mejor suerte corrió Gisela, de Sabana Perdida, quien sí llegó a ser atendida en su consulta con el cirujano maxilofacial.

“Son algunas especialidades que están en paro”, acotó.

En el Moscoso Puello

En el Hospital Francisco Moscoso Puello los pacientes de la Unidad de Pie Diabético recibieron sus curas habituales y se mantuvieron los servicios de emergencia. Las consultas de las diferentes especialidades fueron suspendidas.

Antonia Hernández, de Villa Mella, dijo que su cita en Endocrinología tuvo que ser reprogramada para el 27 de julio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/07062026-huelga-nacional--del-cmd-joliver-brito202607070029-12c0f5f2.jpg Poca circulación de pacientes en el Hospital Moscoso Puello. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Jacinto Rodríguez se trasladó desde Nigua, San Cristóbal, a buscar atenciones para su hijo que tiene diabetes tipo I.

“Deben de pensar en el tiempo de los demás. Mi niño es especial”, se quejó.

La huelga debemos hacerla los pacientes

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“Son demasiado sinvergüenzas e irresponsables, uno sacando pasaje. Yo nunca había visto eso, que hay que esperar a que se pare la huelga, necesito unos resultados y quién sabe ahora para cuándo estarán. No tenían que hacer huelga ni por una hora, maltratando a los pacientes, el paciente es que tiene que hacerles la huelga”, expresó Eugenia, residente en Capotillo, al lamentar el viaje en balde a la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar, antiguo Morgan.

CMD dice paro fue exitoso

En tanto, Luis Peña Núñez, presidente del CMD, aseguró que la convocatoria recibió un amplio respaldo en los centros de salud públicos del país.

“En el Darío Contreras, Marcelino Vélez Santana, el Reynaldo Almánzar, la Maternidad de Los Mina, entre otros, lo han acatado un 100 % y, obviamente, en La Vega ha sido grandioso el apoyo, no solamente por los médicos, sino también por la comunidad, que está consternada porque entiende que se ha abusado del poder”, afirmó.

Para ejercer la medicina, en República Dominicana es mandatorio por ley estar colegiado en el CMD. El paro afectó solo a hospitales públicos, funcionando sin contratiempo los servicios en clínicas, ya que son de carácter privado.

En la tarde de este martes, el doctor Almánzar fue puesto en libertad en La Vega. Se le exigió presentación periódica y una garantía económica.