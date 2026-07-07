Decenas de médicos se concentraron este martes frente al Palacio de Justicia de La Vega para expresar su respaldo a un odontólogo y a su asistente detenidos por un caso de presunta mala práctica médica, mientras se espera el conocimiento de la audiencia de medida de coerción en su contra.

Con consignas como "Médico sí, delincuente no" y "Libertad, libertad", los manifestantes rechazaron la detención de los profesionales.

La secretaria general nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), Miosotte Lazala, denunció que con ese caso se estaría criminalizando el ejercicio de la medicina.

Afirmó que la acusación corresponde a una supuesta mala práctica que, a juicio del gremio, debió ventilarse inicialmente en la jurisdicción civil y no mediante un proceso penal.

"Exigimos respeto al ejercicio de la medicina. Estamos para servir y para curar, no para matar", expresó la dirigente durante la manifestación.

En tanto, el expresidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, calificó la actuación del Ministerio Público como un atropello a los derechos constitucionales de los imputados.

Suero cuestionó que el odontólogo y su asistente fueran arrestados sin haber sido citados previamente para ser interrogados.

Sostuvo que el caso fue transformado de una reclamación civil a una querella penal para justificar las detenciones.

"Aquí no hay una persona fallecida ni con una discapacidad. Lo correcto era investigar y citar a los médicos, no apresarlos. Se está criminalizando el ejercicio de la medicina", manifestó.

Asimismo, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, para que intervengan en la situación.

Detalles del caso judicial

El proceso judicial involucra a Franklin José Almánzar, de 51 años, y William Almánzar, quienes son investigados por el Ministerio Público por presuntas malas prácticas odontológicas que, según el expediente, habrían provocado lesiones permanentes a una paciente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/whatsapp-image-2026-07-07-at-101338-am-1-a2cc11e5.jpeg Respaldo hacia los médicos implicados en el proceso judicial. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/whatsapp-image-2026-07-07-at-101411-am-0f14624f.jpeg Colegas y allegados de los detenidos expresan su apoyo mediante carteles durante la protesta. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/whatsapp-image-2026-07-07-at-102214-am-18c1b6b0.jpeg Médicos exigen a las autoridades retirar la acusación judicial contra sus colegas. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

De acuerdo con la investigación, Franklin José Almánzar presuntamente ejercía la odontología sin exequátur en el consultorio de su hermano, William Almánzar, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte de La Vega.

El expediente establece que la paciente acudió al consultorio el pasado 17 de enero y que, tras el procedimiento, presentó complicaciones médicas, entre ellas daños nerviosos y edema facial, conforme a las certificaciones médicas incorporadas al proceso.

El Ministerio Público sostiene que los hechos constituyen una violación a disposiciones de la Ley General de Salud 42-01 y ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción para ambos imputados.