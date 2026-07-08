Las clínicas privadas anuncian suspensión de servicios a afiliados de ARS Primera y Futuro

La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) anunció este miércoles la suspensión, por tiempo indefinido, de los servicios a los afiliados de las ARS Primera y Futuro a partir del próximo martes 14 de julio, como parte de las acciones de protesta por la falta de indexación por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

La decisión fue adoptada durante la asamblea nacional del gremio, según informó su presidente, Rafael Mena.

"La decisión de la asamblea ha sido comenzar con esas dos ARS. A partir del martes 14 la suspensión será para esas dos instituciones por tiempo indefinido", expresó.

El doctor Mena precisó que la medida solo afectará a los afiliados de Primera y Futuro, mientras que las demás administradoras de riesgos de salud continuarán recibiendo los servicios habituales en las clínicas privadas.

No obstante, aseguró que las emergencias y las unidades de cuidados intensivos seguirán funcionando para evitar que la suspensión ponga en riesgo la vida de los pacientes.

"Queremos informar a la población que las emergencias y los cuidados intensivos no se van a suspender. No vamos a permitir que por los desacuerdos que existen se vaya a morir alguien", afirmó.

El presidente de Andeclip indicó que el gremio evaluará el desarrollo del conflicto antes de decidir si amplía las medidas de presión a otras ARS.

"Dependiendo de lo que suceda, la asamblea decidirá si hay que tomar medidas más drásticas. Mientras tanto, les pedimos a los pacientes que entiendan que esta es una situación de insistencia tanto para ellos como para nosotros", manifestó.

Raíz del conflicto

Andeclip reclama una indexación del 110 % en las tarifas que pagan las ARS, al asegurar que ese porcentaje refleja la inflación acumulada en el sector salud.

Según explicó Mena, desde la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social, las administradoras solo han aplicado un incremento cercano al 25 %, lo que, a su juicio, ha deteriorado la sostenibilidad económica de las clínicas privadas.

"Los centros de salud tienen que pagar nómina, seguridad social, energía eléctrica y otros impuestos", insistió.