La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) decidió este martes mediante una asamblea la suspensión de servicios, a partir del 14 de julio y de manera indefinida, a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) Primera y Futuro, una medida que recibió el respaldo del Colegio Médico Dominicano (CMD).

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, afirmó que las dificultades que enfrentan las clínicas privadas también afectan a los médicos, por lo que consideró necesario que ambos sectores actúen de manera conjunta.

"Nosotros tenemos que respaldar. Estamos en consonancia, todo lo que afecta a la clínica con consecuencias va a afectar al médico y todo lo que afecta al médico va a afectar a la clínica", expresó.

Peña Núñez informó que el CMD enviará en el transcurso de hoy una comunicación a los directivos de Andeclip para coordinar una reunión en la que ambas entidades buscarán unificar esfuerzos frente a los problemas que, según sostuvo, afectan al sector privado de salud.

"Hoy le va a llegar una comunicación a los directivos de Andeclip para sentarnos en la mesa, ver cómo aunamos esfuerzos y juntos podamos socializar y luchar en conjunto ante los atropellos que se cometen", indicó.

Critica la cobertura de las ARS

Durante sus declaraciones, Peña Núñez sostuvo que las limitaciones en la cobertura de los seguros de salud perjudican tanto a los pacientes como a los prestadores de servicios, y rechazó que los médicos sean responsabilizados por esas restricciones.

"Los aseguramientos cubren un 80 % y eso no es culpa del médico", declaró.

Señaló que muchas de las inconformidades de los afiliados obedecen a las reglas del Sistema de Seguridad Social y no a decisiones de los profesionales de la salud.

"A veces se quiere culpar al médico de todo el sistema sanitario. No somos culpables de que usted no pueda hacerse más de dos tomografías por año o algunos otros estudios. Los médicos somos actores de la salud que prestamos servicios a los dominicanos", detalló.

El presidente del CMD consideró que la población debe involucrarse en la discusión sobre el Sistema de Seguridad Social y exigir una mayor protección en materia de cobertura.

"La sociedad también tiene que empoderarse por tener una seguridad social más efectiva", afirmó.

Asimismo, indicó que sigue de cerca el proceso de modificación de la legislación vinculada a la seguridad social e instó a que los cambios beneficien a los afiliados.

"Yo sé que se está modificando la ley. Hay que tener mucho cuidado con ella. Ustedes tienen que estar atentos a que las cosas sean en favor de la población", concluyó.